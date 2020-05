In articol:

Ciprian Marica nu a jucat nici un minut la EURO 2008, turneul final care a avut oc în Elveția și Austria. Echipa națională, antrenată de Victor Pițurcă, a făcut 0-0 cu Franța, 1-1 cu Italia și a fost învinsă de Olanda cu 2-0, în ultimul meci al grupei. Marica a făcut parte din lot, dar Pițurcă nu l-a băgat nici măcar o secundă în cele trei partide., a fost întrebat Marica cu ocazia unui interviu acordat gsp.ro.

„Sigur, mă așteptam să evoluez la Euro, mai ales că avusesem o contribuție importantă la calificare. Ieșisem al doilea marcator al naționalei din preliminarii, după Mutu. Dar încă dinainte să plecăm spre turneul final Pițurcă m-a surprins când mi-a zis că ar vrea să înceapă primul meci cu Daniel Niculae. Era contra Franței. Mi s-a părut ciudat pentru că nu m-a mai lăsat să demonstrez la antrenamente cum mă prezint. Am fost puțin supărat.”, a răspuns Marica. „Și ai rămas pe bancă la 0-0 cu francezii.”, i-a reamintit reporterul.

Ciprian Marica nu a jucat nici un minut la EURO 2008: “Eram deja fiert pe margine"

„Da. Și mi-a transmis că voi juca sută la sută cu Italia, dar am avut acel ghinion al unei ciocniri dure cu Marius Niculae la un antrenament. Cap în cap, am fost KO, am ajuns la spital, mi-au făcut un tomograf, acuzam o stare de somnolență fantastică, n-am putut să ies două zile la pregătire. Mi-am revenit abia în dimineața partidei cu Italia, dar era prea târziu să mai joc. M-am consolat cu ideea că trebuie să marcăm cu Olanda, la ultimul meci din grupă, și m-am gândit că, în fine, voi intra. Pițurcă mi-a transmis însă iar că vrea să joace cu Marius Niculae, că e mai robust și mai pe forță. Iar în timpul partidei m-a trimis la încălzire prin minutul 20.”, a răspuns Marica.

“Iar finalul întâlnirii te-a prins tot încălzindu-te!”, a continuat ziaristul. “Eram deja fiert pe margine prin minutul 80, tabela arăta 2-0 pentru Olanda, iar Pițurcă îmi tot făcea semne să mă încălzesc. Nu mai aveam însă niciun chef, pentru că și dacă intram, și dacă nu intram, rezultatul era închis. Mă gândeam doar că-mi bag picioarele, am luat bătaie, nici nu-mi trecea prin cap că n-o să am și eu un European în CV. L-a trimis și pe Didi Prodan să-mi zică să fac niște sprinturi, m-a chemat apoi la bancă și mi-a zis să stau jos! L-a introdus pe Florentin Petre, care nu se încălzise deloc!”, a mărturisit Marica.

„Ai avut vreo discuție ulterioară cu Pițurcă despre aceste chestiuni?", a fost chestionat Ciprian. „Da. L-am întrebat: "Bre nea Piți, de ce nu m-ai băgat atunci?". Zice: "Da, bă, cred că am greșit". Așa a fost să fie! Nu sunt supărat, dar mi-aș fi dorit să joc. A fost frustrant să fiu acolo și să nu prind niciun minut!", a încheiat fostul fotbalist.

