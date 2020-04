In articol:

De-a lungul ultimelor luni, Andreea Ojog, o jurnalistă cunoscută de sport și Daniel Celea, fundaș la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, își țineau relația ”la secret”.

Motivele, susțin sursele noastre, sunt legate de cariera amândurora, Andrea Ojog fiind dedicată meseriei, iar Daniel Celea preferând să se concentreze asupra fotbalului în detrimentul aparițiilor mondene.

Deși stă mai tot timpul printre bărbați și este o apariție greu de uitat, nu se poate plânge că ar fi fost hărțuită de fotbaliști sau de cei din tribune. ”Primesc complimente destul de des pe stadioane, dar nu răspund. Sunt la serviciu și vreau să-mi fac treaba. Agresată n-am fost niciodată, lumea este civilizată cu mine, mai ales că vreau, de fiecare dată, să păstrez o distanță și nu intru în conversații care ar putea depăși limita decenței”, ne-a spus Andreea Ojog. Și, probabil, spre dezamăgirea celor care se uitau ”lung” după formele de fotomodel ale jurnalistei Andreea Ojog, un bărbat a reușit totuși să o convingă că ar face echipă bună și în afara terenului de ftbal în care își desfășoară amândoi activitatea. Mai exact,de când au fost întrerupte toate competițiile de la noi din țară, cei doi îndrăgostiți și-au dat seama că, acum, pot să se bucure mai mult unul de celălalt. Așa că, de ceva vreme, atunci când nu este la lucru, Andreea Ojog își petree tot timpul alături de Daniel Celea, aflat într-o pauză competițională pe care, cu siguranță, nu și-a dorit-o.

”Da, suntem împreună, dar am preferat să fim discreți. Avem deja vechime ca și cuplu, ne înțelegem bine și vom vedea ce ne aduce viitorul împreună”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Ojog despre relația pe care o are cu fotbalistul de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Daniel Celea.

Sexy-jurnalista Andreea Ojog are favoriți când vine vorba de fotbal

Andreea preferă să țină ”la secret” numele echipei a cărei fan este, chiar dacă iubitul ei joacă la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. ”Nu ar fi etic să spun că țin cu vreuna, trebuie să fiu imparțială. Dar, când vine vorba de galerii e altceva. Din punctul meu de vedere, galeria Universității Craiova este cea mai frumoasă. Spun asta și din prisma faptului că e stadionul aproape plin la fiecare meci, sunt printre puținii care mai susțin ideea că fotbalul adevărat se vede de pe staddion. Iar asta îmi place”, ne-a spus Andreea Ojog, cea mai sexy jurnalistă de ”pe sport”.

”Normal că știu ce înseamnă offside, henț, când trebuie dat un penalty. Le știu încă din copilarie, iar acum aș putea spune că sunt expertă în reguli din fotbal. Normal că de când lucrez la Look Sport și la Look Plus mi-am aprofundat cunoștințele, am studiat fotbalul așa cum face și un arbitru, e ceva care mi s-a părut normal să o fac”, ne-a mai spus senzuala jurnalistă.

Cine este iubitul jurnalistei Andreea Ojog

Daniel Marinel Celea este un fotbalist profesionist român care joacă ca fundaș pentru echipa Ligii I Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. În cariera sa, Daniel Celea a mai jucat pentru CSO Filiași, Sporting Roșiori, UTA Arad, Pandurii Târgu Jiu și CS Mioveni. De altfel, Andreea Ojog și Daniel Celea s-au cunoscut pe când amândoi erau... la serviciu, el ca fotbalist, iar ea ca reporter.