Cea mai sexy prezență din tenisul românesc a recidivat! Andreea Prisăcariu, fotografii fierbinți

Și, așa cum deja și-a obișnuit fanii, jucătoarea de tenis a făcut-o în costum de baie, Andreea Prisăcariu luând decizia să își răsfețe fanii cu cele mai fierbinți fotografii cu putință.

Așa că, după câteva meciuri care au obosit-o, Andreea Prisăcariu și-a luat câteva zile de vacanță și s-a bucurat de vremea perfectă din Antalya. Și, normal, a făcut-o în costum de baie, jucătoarea de tenis de origine română dezvăluind formele de fotomodel cu care a fost înzestrată și tatuajele fără număr pe care și le-a desenat pe piele.

Andreea Prisacariu pozeaza ca un adevarat model

Așa că, în zilele de după turneul pe care l-a câștigat, sportiva de 21 de ani a mers la plajă, în apropierea resortului în care este cazată și și-a găsit timpul necesar pentru o ședință foto fierbinte, așa cum îi place ei să se expună pentru fanii, deloc puțini, pe care îi are pe Instagram. Purtând cel mai mic costum de baie din dotare, Andreea Prisăcariu a pozat în ipostaze care o recomandă pentru coperțile revistelor Sports Illustrated, jucătoarea de tenis anuntându-se ca și candidată pentru titlul de ”cea mai sexy prezență din topul WTA”.

Andreea Prisacariu, imagini de infarct, in Antalya

Andreea Prisăcariu, show de Revelion, în Antalya

Dar nu doar tenisul o face pe Andreea Prisăcariu să iubească Antalya, ci și momentele de relaxare de acolo. Și, culmea, regiunea turească pare să o atragă și când vine vorba de distracție, Andreea Prisăcariu fiind subiectul unor controverse cât se poate de serioase de Revelion, atunci când jucătoarea de tenis

a postat imagini din Antalya, de la o petrecere, reușind să scandalizeze lumea tenisului cu imaginile cu ea cât se poate de explicite. Ea a postat o fotografie pe contul personal de Instagram, în care s-a pozat în în lenjerie intimă, însoțită de textul. Puțin mai târziu, Andreea Prisăcariu a postat un clip în care dansa pe manele și se declara fana unui cântăreț la modă:

Andreea Prisăcariu are zeci de tatuaje

Andreea Prisăcariu adoră să pozeze provocator, iar fanii tenisului au comparat-o cu Aryna Sabalenka, o jucătoare mult mai cunoscută, dar care are pasiuni comune cu românca. Dacă Aryna este pe val prin prisma performanțelor obținute recent – trei titluri WTA cucerite în 2020, Andreea face senzație, deocamdată, în afara terenului de tenis. Andreea Prisăcariu, fostă campioană națională de tenis la trei categorii de vârstă, are nu mai puțin de 21 de tatuaje. ” Am 21 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, spunea Andreea Prisăcariu.