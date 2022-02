Ceaiurile care ușurează digestia. Iată o listă cu ceaiuri recomandate după o masă copioasă

In articol:

Fiecare dintre noi ne-am confruntat măcar o dată cu o digestie îngreunată după o masă copioasă, în special de sărbători, când suntem tentați să gustăm din toate preparatele. Soluția pentru această stare de balonare și disconfort după masă nu e întotdeauna să iei o pastilă. Dacă încerci să-ți ușurezi digestia după o masă încărcată, ceaiurile din plante sunt cea mai eficace metodă.

Ceaiuri care ajută la ușurarea digestiei [Sursa foto: Freepik]

Citeste si: Recomandări de ceaiuri pentru creșterea imunității în anotimpul rece

Care sunt cele mai bune ceaiuri ce-ți ușurează digestia

Chiar dacă medicina a evoluat extrem de mult în ultimii ani, iar în prezent avem la dispoziție medicamente pentru orice tip de problemă, ceaiurile din plante și remediile naturiste au rămas o alternativă foarte bună. Iată o listă cu ceaiurile care ușurează digestia și elimină durerile de burtă și stările de greață și balonare:

Ceaiul verde

Acesta favorizează tranzitul intestinal și te ajută să scapi de senzația de „greu” după masă. Ceaiul verde este, de asemenea, un bun înlocuitor al cafelei, fiind și mai sănătos, deoarece conține o cantitate mai mică de cofeină: la o cantitate de aproximativ 200 mililitri de ceai, conținutul de cofeină este de aproximativ 40 miligrame. În plus, consumat cu regularitate, ceaiul verde este un bun ajutor în dietele pentru slăbit.

Citeste si: Vladimir Putin, decizie de ultimă oră legată de gazele naturale din Europa! Ce se întâmpla cu Gazprom..- bzi.ro

Ceai verde [Sursa foto: Freepik]

Ceaiul din chimen

Infuzia din chimen ameliorează senzaţiile de arsură la stomac. Dacă ai avut parte de o masă copioasă, unde nu ai putut rezista tentației de a gusta „câte puțin din toate”, încearcă o infuzie de chimen.

Ceaiul de ghimbir

Fierbe o cană de apă, iar peste aceasta adaugă o linguriță și jumătate de chimen și lasă totul la infuzat. Mai apoi, consumă ceaiul neîndulcit pentru un efect mai bun.

Ghimbirul are proprietăți anti-vomitive, ajutând la stările de greață de după masă și elimină balonarea și flatulența. Un ceai din ghimbir, fără zahăr, este întotdeauna o soluție bună pentru ușurarea digestiei. În plus, ghimbirul este util și dacă vrei să pierzi câteva kilograme în plus. Gingerolul, principalul compus al ghimbirului, are proprietăți termogenice, ceea ce duce la accelerarea metabolismului și combate senzația de foame.

Ceaiul de mușețel

Ceaiul de mușețel are un efect benefic asupra digestiei și poate scădea riscul apariției disconfortului abdominal și al anumitor probleme gastrointestinale. De asemenea, datorită proprietăților antiinflamatorii, mușețelul ameliorează crampele și diareea. Pe lângă beneficiile pe care le aduce digestiei, mușețelul poate ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge, la reducerea tensiunii arteriale și la menținerea colesterolului în limite normale.

Ceai de mușețel [Sursa foto: Freepik]

Citeste si: Ceaiuri care refac flora intestinală. Remedii naturale pentru o bună funcționare a organismului

Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă ajută și el la ușurarea digestiei după o masă grea. Infuzia din mentă are efecte benefice în indigestie, diaree, greață, balonare și ameliorează simptomele sindromului de intestin iritabil. Mentolul este principalul ingredient activ al mentei și are un efect antispasmodic, ce relaxeaza mușchii stomacali și îmbunătățește funcționarea bilei.

Ceaiul de sunătoare

Ceaiul de sunătoare poate avea efecte miraculoase asupra stomacului după consumul de alimente „grele”. Sunătoarea are proprietăți benefice asupra stomacului și a intestinelor și ameliorează digestia, calmând crampele. De asemenea, ceaiul de sunătoare ajută la detoxificarea ficatului și este indicat în special după o perioadă în care ați consumat multe prăjeli și grăsimi în exces. În plus, ceaiul de sunătoare ajută la îmbunătățirea somnului și ameliorează stările de anxietate și pe cele ale despresiei ușoare.