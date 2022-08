Ceanu Zheng, vloggerul chinez, între Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică? Ce se întâmplă, de fapt, cu triunghiul amoros despre care vuiește tot internetul! Bruneta vorbește pentru prima dată despre sentimentele ei

In articol:

Subiectul triunghiului amoros format din Iuliana Beregoi, Ceanu Zheng și Andreea Bostănică este unul arzător pe platforma TikTok. Cele 2 dive erau prietene în trecut, iar această informație nu le este deloc străină fanilor. Cu atât mai mult, urmăritorii adolescentelor sunt curioși nu numai de ceea ce a dus la separarea celor 2 bune prietene, dar și de viețile amoroase ale

Care este părerea Andreei Bostănică

acestora. Cu câteva luni în urmă internauții voiau să știe dacă Andreea Bostănică este împreună cu Ceanu Zheng, iar acum își doresc să afle cum stau lucrurile între el și Iuliana Beregoi, unii dintre ei presupunând că ar fi vorba de trădare din partea adolescentului la adresa Andreei.

Andreea Bostănică susține faptul că între ea și celebrul vlogger chinez totul este în regulă și că nimic nu s-a schimbat. Mai mult decât atât, Adolescenta a ales să publice pe canalul său de Youtube un videoclip ce are ca scop lămurirea situației dintre ea și Ceanu Zheng. La postarea acestui videoclip Andreea Bostănică s-a folosit de un clickbait pentru a atrage nu numai atenția fanilor săi, dar și atenția fanilor vloggerului și adversarei sale, Iuliana Beregoi: „Eu și Ceanu ne-am despărțit”. Surpriză pentru aceștia a fost momentul în care Andreea a început să vorbească și să susțină faptul că ea și cu Ceanu Zheng nu au fost niciodată împreună, ci au fost doar

prieteni:

Andreea Bostănică le-a mai spus fanilor săi că în ciuda content-ului pe care îl livra pe TikTok, Youtube și Instagram alături de Ceanu Zheng, cei doi s-au văzut o dată, maxim de 2 ori în viața lor și doar pentru a colabora. În încheierea videoclipului său de pe Youtube, vedeta vine cu o rugăminte la adresa urmăritorilor săi: „Vă rog frumos să terminați cu toate comentariile de hate la adresa lui Ceanu pentru că sincer nici eu nu mai suport și săracul nici el.”

Cât câștigă Iuliana Beregoi din YouTube? Vedeta de 16 ani i-a lăsat pe toți mască cu venitul ei

Ceanu Zheng a încercat să lămurească situația și a spus cum stau lucrurile de fapt.

Citeste si: Cum arată Mihaela Rădulescu în costum de baie. Vedeta a împlinit 53 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„N-am fost niciodată împreună cu Andreea Bostănică. Știu că toată lumea crede treaba asta, dar nu, n-am fost niciodată împreună. Doar am făcut content împreună. Lumea cum a luat-o… nu știu. (...) Și am zis asta, eu cu Andreea făceam live-uri foarte multe pe TikTok și de fiecare dată când intram live trebuia să le repetăm faptul că «Bă, nu am fost împreună. Copii, calmați-vă!» ”, a declarat el pengtru cancan.ro.

Iuliana Beregoi și Ceanu Zheng [Sursa foto: Instagram]

Tensiunea dintre cele două adolescente este mai mare ca oricând

Andreea Bostănică [Sursa foto: Instagram]

În ciuda celor afirmate de ambii influenceri, publicul este de altă părere. Recent, Andreea Bostănică a scos o nouă melodie, dar pentru publicul vedetelor aceasta nu este mai mult decât un „disstrack”. Fanii vedetelor cred cu tărie că melodia îi este adresată idolului generației Z, Iuliana Beregoi. Versurile vorbesc pentru public tare și clar: „Purtam cămașa ta/Acum o poartă ea/Fata aia blonda de care nu-ți plăcea”. Continuând, Andreea Bostănică dezvăluie stadiul în care se află relația sa de prietenie cu Ceanu Zheng, cei doi dându-și unfollow pe rețelele de socializare: „Ne-am dat unfollow/Uităm de tot ce-a fost/Nu mai are rost”

De la un timp Iuliana Beregoi este văzută din ce în ce mai des alături de Ceanu Zheng, iar fanii lor îi complimentează constant, unii afirmând că sunt cu siguranță împreună, alții doar gândindu-se că cei doi ar face un cuplu extraordinar. Cei doi fac live-uri dese pe TikTok, iar cei mai curioși dintre ei ascultă cu atenție cele spuse de aceștia, unii dintre fani chiar identificând alinturi precum „bebe”, alții auzind chiar „te iubesc” din partea ambilor influenceri.

Citeste si: Veste minunată pentru Iuliana Beregoi! Cântăreața și-a luat permisul: „Am luat examenul, din a doua”

Deși idolul generației Z se arată nepăsătoare și încearcă să pară neafectată de tot ce s-a spus în mediul online, dar și în presă, fanii de pe TikTok susțin faptul că într-un live Iuliana Beregoi a menționat în limba rusă faptul că o urăște pe rivala sa, Andreea Bostănică. Mai departe, bruneta i-a răspuns într-un story pe instagram: „Am înțeles că recent ai spus că mă urăști. Sunt uimită să aud cuvintele astea din partea ta, mai ales că în ultimii ani nu ne-am intersectat nicicum, n-am vorbit cu tine și despre tine și nu ți-am făcut absolut nimic. Ținând cont că în trecut am avut momente în care am fost apropiate, am respectat și respect momentele acelea și am avut grijă să nu deranjez, tocmai pentru acele momente. Aș vrea să înțeleg de ce simți nevoia să vorbești despre mine și mai mult de atât, să spui că mă urăști? Cum poți să urăști pe cineva, cu atât mai mult să urăști pe cineva care nu se află în zona ta de interes sau în cercul apropiat de prieteni? Repet, nu ți-am făcut nimic, nu te-am deranjat cu nimic.”