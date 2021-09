Ceartă aprinsă între Otniela și Ioana Filimon de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”! „M-au apucat toate spumele cand am auzit-o”

In articol:

Ediția din această vineri a "Bravo ai stil! Celebrities", ajunsă deja în a treia săptămână de difuzare, a început într-o notă extrem de pozitivă.

Ilinca Vandici și tibi Clenci au impresionat pe toată lumea cu un dans absolut spectaculos, care le-a luat prin surprindere pe concurente, iar Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au privit cu admirație la cei doi colegi ai lor de platou. Părea că urmează o ediție liniștită, însă apele s-au tulburat în doar o clipă. În prim-plan se află două concurente: Otniela și Ioana Filimon, care au avut un schimb de replici acid.

Totul a pornit de la faptul că ambele au ales ținute similare, aproape identice, iar în platoul emisiunii au pășit îmbrăcate cu aceeași bluză albă. Povestea Otnielei nu a făcut decât să pună paie pe foc, iar în cele din urmă s-a arătat și flacăra. Iată ce și-au spus cele două concurente.

Ioana Filimon a luac foc după ce Otniela i-a spus că vorbește mult!

Totul a decurs într-o notă optimistă până după momentul defilării Otnielei. Ilinca Vandici a rugat-o să spună care este povestea ținutei, iar de aici s-a dezlănțuit totul. Tânăra a început prin a spune că în centrul vechi a întâlnit o ghicitoare, care s-a arătat dispusă să-i dezvăluie viitorul ei și al adversarelor ei.

Tânăra a continuat și a precizat că vrăjitoarea i-a transmis Ioanei Filimon că trebuie neapărat să-și curețe aura, iar pentru asta trebuie să țină „post de vorbă”, adică să nu mai vorbească deloc de miercuri până joi.

Ei bine, chiar dacă Otniela a insistat că totul este pură ficțiune, Ioana nu a trecut atât de ușor peste aceste cuvinte și i-a cerut socoteală adversarei sale.

Otniela: Ca sa-ti cureti aura trebuie sa faci post de vorba o zi pe saptamana si ar trebui sa fie de miercuri pana joi!

Ioana: Daca tot e asa sa le luam personal, cum va place voua, explica-mi te rog frumos ca eu n-am inteles! Cred ca mai bine cereai sfaturi pentru tine!

Otniela: Dar de ce o iei personal Ioana, ca e pe gluma!

Ioana: Vreau sa-mi explici cu aura asta! Cum e cu curatarea ei?

Otniela: Asta am zis, doamna aia era pusa pe sfaturi si mi le-a dat si eu am venit sa vi le zic! E pe gluma!(...) Nu e ceva rau ca vorbesti mult! Cred ca Ioana e singura persoana de al care nu ma asteptam sa o ia personal! Pentru ca tocmai ea e cea deschisa si vorbareata! Si ma asteptam sa rada!

Conflictul dintre Otniela și Ioana Filimon a fost aplanat în cele din urmă

Otniela a încercat să explice constant că totul a fost doar un pamflet și că, de fapt, ea nu a avut intenția să jignească pe nimeni.

„N-am mai apucat să zic ce am vrut sa fac și chiar m-a suprins reactia Ioanei. Nu stiu de unde a pornit toata treaba, ma bucur ca s-a terminat, s-au lamurit lucrurile. N-a fos cu rautate”, a spus Otniela la testimoniale.

Ioana Filimon recunoaște că imediat cum a auzit-o că a început să vorbească despre curățarea aurei nici nu a mai putut fi atentă la restul lucrurilor pe care le-a zis. Se pare că a fost vorba doar despre o neînțelegere între cele doua, care s-a rezolvat în cele din urmă.

„M-au apucat toate spumele cand am auzit-o pe Otniela ca mi-a zis ca ar trebui sa-mi curat chakra vietii. Eu am crezut ca zice ca am nevoie de exorcizare, ca au intrat dracii in mine. Eu cand am auzit de curatat de chackre mi s-a tăiat filmul. M-au apucat nervii. Otniela zicea ceva, fetele altceva, n-am mai inteles nimic”, a declarat Ioana.