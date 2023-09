”Ceea ce e mai frumos, de abia acum urmează” Oana Roman, mai fericită și mai optimistă ca niciodată. Vedeta a moștenit totul chiar de la tatăl său

In articol:

Oana Roman este fără doar și poate una dintre cele mai deschise vedete atunci când vine vorba de publicul ei, care este unul foarte numeros.

Are o mare comunitate de fani în mediul online pentru care a ales să fie transparentă cu tot ce ține de viața sa, fie ea profesională sau personală.

Oana Roman, sfat de viață important

Astfel că, deseori, vedeta vorbește deschis despre ceea ce trăiește și cum alege să se bucure de viață ori să facă față tensiunilor care nu o ocolesc nici pe ea.

Lucru pe care l-a făcut și acum, când a dezvăluit că doar datorită a ceea ce a învățat de la tatăl său este astăzi un om atât de energic și de pozitiv, chiar și când nimic din calea sa nu pare că este în favoarea ei.

Conform spuselor sale, optimismul și speranța la un viitor mai bun o ajută pe Oana Roman să găsească un mic bine chiar și în cele mai grele situații.

Ea spune că Petre Roman a învățat-o care este mentalitatea unui învingător și cum trebuie să îți vezi viitorul pentru a-l putea crea cu putea gândurilor tale.

”Ceea ce e mai bun și mai frumos, de abia de acum urmează! Tată m-a învățat să gândesc așa și mereu când a fost cel mai greu am știut că va urma cel mai bine. Am crezut în mine și am simțit aripi ocrotitoare de îngeri! Sunt recunoscătoare”, a scris Oana Roman, pe contul ei de socializare, în urmă cu doar câteva momente.

Nu se știe încă ce a făcut-o pe Oana Roman să publice un astfel de mesaj, dacă acum trece prin situații neplăcute ori dacă se pregătește pentru o mare reușită, dar cert este că se află la un pas de a

bate palma pentru un nou proiect.

Și spunem asta pentru că, tot în mediul online, vedeta a mărturisit că a avut o întâlnire, la care a ajuns mai devreme de ora stabilită, care s-a terminat în termeni favorabili, ceea ce o face să fie foarte optimistă.

”Am terminat întâlnirea care a fost despre un nou proiect foarte interesant, care sper să se concretizeze curând”, a mai scris fiica lui Petre Roman, pe Instagram.