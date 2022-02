„Cei care s-au vaccinat fac HIV”. Informația falsă care a alertat toți românii! Reacția lui Raed Arafat: „Este extrem de grav”

In articol:

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a vorbit recent despre informația falsă care circulă în ultima perioadă în spațiul public, mai precis că persoanele care se vaccinează fac HIV.

Valeriu Gheorghiță a fost întrebat dacă există o similaritate între COVID-19 și HIV

Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, acest lucru reprezintă o dezinformare extrem de gravă și care nu are o bază științifică.

Totodata, și Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a fost întrebat dacă există vreo similaritate între virusul SARS-CoV-2 și HIV. Medicul a explicat că, într-adevăr, a circulat o astfel de informație în spațiul public, însă acest lucru este departe de a fi real.

"Au fost astfel de informaţii într-adevăr, dar nu vorbim sub nicio formă de o evoluţie similară, de căi de infectare comune. Sunt poate anumite asemănări la nivelul de proteină virală, dar nu avem alte date care să impună o similaritate importantă între aceste două virusuri”, a precizat Valeriu Gheorghiță într-o conferință de presă.

Raed Arafat: „Atenţie foarte mare la cine crede astfel de bazaconii”

De asemenea, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat că informația potrivit căreia, persoanele care se vaccinează fac HIV este falsă și extrem de gravă, neavând o bază științifică.

Mai mult decât atât, acesta a mai explicat că este o dezinformare care circulă în spațiul public doar pentru a speria oamenii, pentru a-i face să nu se imunizeze împotriva COVID-19.

„De fapt, una dintre modalităţile de dezinformare recentă pe care am observat că este că cei care s-au vaccinat fac HIV. Deci atenţie foarte mare la cine crede astfel de bazaconii pentru că vă daţi seama că este o dezinformare extrem de gravă şi care nu are absolut nicio bază ştiinţifică. Este o chestie făcută numai că să sperie oamenii ca să nu se vaccineze. Deci pe lângă ce a zis domnul doctor, pe lângă ce aţi întrebat, ce am văzut este aceasta tentativă, chiar ieri urla cineva în faţa ministerului că cei care v-aţi vaccinat, testaţi-vă pentru HIV. Nu are absolut nicio bază ştiinţifică şi nicio bază faptică treaba asta, doar dezinformare şi doar modalităţi de a speria populaţia. Populaţia trebuie să se îndepărteze de ele şi să se delimiteze de astfel de informaţii, nici măcar să nu le share-uiască, să nu le răspândească pentru că sunt informaţii date doar pentru inducerea de panică şi dezinformare în rândul lor”, a transmis șeful DSU.

