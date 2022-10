Cel care ar fi furat seiful familiei Sterp rupe tăcerea! E vorba despre unul din prietenii lui Culiță: „Sper că v-am lămurit pe toți de ce. De asta”

In articol:

În urmă cu mai mul timp, familia Sterp a fost păgubită de o sumă uriașă de bani. Din propria locuință, acolo unde stă mama Geta, în miez de noapte, familiei i-a fost furat un seif plin cu bani.

Atunci, frații Sterp au rămas fără o sumă ce se învârte în jurul a 200.000

de euro. Deși au făcut apel public pentru a găsii hoții și au alertat și oamenii legii, nici până astăzi nu au aflat cine le-a spart casa.

Cel care ar fi furat seiful familiei Sterp rupe tăcerea [Sursa foto: TikTok]

El este unul dintre suspecții furtului

Cert este că, așa cum spune familia, cineva din anturajul de prieteni a acționat la pont. Motiv pentru care lista de suspecți în cazul furtului este lungă. În curs fiind acum o anchetă în plină desfășurare pentru găsirea celor vinovați de dispariția sutelor de mii de euro.

Acum, însă, un tânăr care susține că a fost prieten la cataramă cu frații Sterp vorbește despre subiectul ”seiful”.

În online, bărbatul a făcut mărturisiri neștiute până acum, pe motiv că a tot fost întrebat cum și de ce a lipsit de la nunta Getuței și de la aniversarea lui Culiță.

Tânărul spune că de când cu furtul banilor relația sa cu familia manelistul s-a răcit. Și asta pentru că și el, deși se simțea în familia Sterp ca în propria casă, este acum unul dintre suspecții jafului.

Astfel, banii au distrus prietenia dintre el și familia lui Culiță, cel puțin până când oamenii legii îi vor prinde pe cei vinovați de furtul sutelor de mii de euro.

„ Fraţilor, vreau să vă zic că nu m-am certat cu nimeni. Culiţă va rămâne ca un tată pentru mine. Sunt suspect în cazul seifului. Până se află hoţii seifului, voi rămâne în stand-by puţin, că na… sunt suspect. Sper că v-am lămurit pe toţi care m-aţi întrebat de ce… De asta. E totul ok… „, a spus tânărul pe TikTok.

De altfel, după eveniment, manelistul a declarat de mai multe ori că această întâmplare i-a arătat care i-au fost și care nu prieteni adevărați. Dar și că omenia lui nu trebuia să o împartă cu atâta lume, căci nu toți i-au întors faptele, ba din contră.

"Cel mai mare regret al meu este că am avut încredere în oamenii care nu meritau. Am fost prea bun cu oamenii care nu meritau. Dacă eram altfel, probabil aveam mai mulți bani în cont acum, drept dovadă că mi s-a furat seiful, tot de prietenii ăia în care am avut eu încredere și i-am adus în casă. Nu doar de asta, dar de multe ori mi s-a arătat", a declarat Culiță Sterp, în podcastul lui Cătălin Măruță.