Cel mai bătrân român este Dumitru Comănescu, care locuieşte în Bucureşti şi care a primit o diplomă de la Primărie după ce a împlinit 111 ani. “La cei 111 ani ai săi, Dumitru Comănescu este cea de-al doilea cel mai în longeviv bărbat de pe Pământ. A fost recunoscut de Cartea Recordurilor în luna februarie ca fiind pe locul 3. Între timp, cel mai vârstnic bărbat de pe planetă s-a stins, iar românul a urcat pe locul al doilea”, a scris life.ro, care a realizat un interviu cu Comănescu. “Dumitru Comănescu s-a născut pe 8 noiembrie 1908, la Proviţa de Jos, în Prahova. În şcoală a trecut prin mâinile unor somităţi. La Facultatea de Matematică l-a avut profesor pe Gheorghe Ţiţeica, iar în Agronomie l-a avut ca mentor pe fondatorul Institutului de Cercetări Agronomice, Gheorghe Ionescu Siseşti. A lucrat timp de 70 de ani, iar la 86 de ani a luat locul 5 pe ţară în cadrul unui examen de echivalare organizat pentru experţii agricoli”, a dezvăluit sursa citată. (citeşte povestea celui mai bătrân cuplu din lume)

"În primul război mondial aveam 6 ani la începere, nu îmi aduc aminte prea mult. Noi eram la ţară şi eram mai departe de marile fronturi. În 1918 însă, îmi aduc aminte de Marea Unire, când toţi oamenii au sărbătorit şi toată lumea cânta imnul. În al doilea război mondial, eu fiind inginer agronom, am fost mobilizat pe loc, în spatele frontului pentru a contribui la pâinea ţării. Într-adevăr, am trăit cu toate acestea multe evenimente violente şi am fost martori la atât de multe pierderi umane încât acum apreciez altfel ceea ce avem....Provenim dintr-o familie de boieri. Chiar dacă părinţii mei se ocupau acum cu munci rurale, erau oameni cu o bază educaţională bună, care ne-au îndrumat pe toţi spre carte. Desigur, ne-au lăsat să alegem şi astfel, şi alţi fraţi şi eu am urmat o facultate. Din liceu îmi plăcea mult matematica, la care eram cel mai bun.”, a declarat Comănescu pentru life.ro.

