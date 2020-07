In articol:

Cel mai bogat fiu al lui Nicolae Guță își vinde un teren aflat în județul Bihor. În ultimii ani, Nicu a cumpărat mai multe terenuri și case în vestul țării, a investit în ele, apoi le-a scos la vânzare. (vezi care este legătura neștiută dintre Adrian Minune și Tudor Gheorghe)

„Vand sau schimb Teren. Variante cu imobiliar, auto sau preț bun La Cash. In Județul Bihor lângă Oradea in Com Oșorhei la cca 6 km de Oradea. Teren de Vanzare cu suprafața de 3100 Mp cu toate actele disponibile pentru vanzare imediata situat frontal stradal pe E60 Comuna Oșorhei”, a postat Nicu.

Cel mai bogat fiu al lui Nicolae Guță își vinde un teren. Nicu are cinci mașini

Nicu Guță a decis să se dedice afacerilor cu mașini la mâna a doua, imobilarelor și amanetului. Astfel, în ultimii ani Nicu a strâns mulți bani încât să-și permită să cumpere, doar pentru el, numai puțin de cinci mașini, două Mercedes, două BMW și o Dacie.

Recent, Nicu a așezat mașinile în șir indian în fața vilei sale din Petroșani și le-a fotografiat. „Șirul indian de lux....Bravo Nicu, arata-le la invidiosi”, au postat amicii lui Nicu. Tot zilele trecute, fiul lui Guță a mai făcut o dovadă a faptului că stă bine cu banii, arătându-le mașina pe care i-a dăruit-o soției sale, Emi.

Cel mai bogat fiu al lui Nicolae Guță își vinde un teren. Nicu a lansat un videoclip

WOWbiz.ro a relatat recent că nora lui Nicolae Guță e gravidă, anunțul fiind făcut chiar de soțul lui Emi, Nicu Guță, unul din cei cinci copii pe care manelistul îi are la Petroșani, din prima căsnicie, cu Mariana. Totul s-a legat de minune, pentru că a fost și ziua de naștere a lui Emi.

“La mulți ani ! Soția mea , dragostea mea. Ar fi multe de spus La cât de mult te iubesc dar o sa ma rezum acum la tot ce gândesc sincer și curat. In primul rând, cu ocazia zilei tale de Naștere, vreau sa îți spun un sincer La mulți ani!. Dumnezeu sa aiba grija de tine așa cum a făcut-o pana acum, cu sănătate, bucurie, fericire și un gram de noroc.“, a mai postat fiul lui Nicolae Guță.

Fiul lui Nicolae Guță și-a anunțat revenirea în muzică, materializată prin videoclipul piesei „Cum te miști”, lansat recent. „Cea mai noua melodie ! Nicu Guta - Cum te misti 2020”, a postat Nicu Guță. El figurează ca producător muzical, dar și ca autor al muzicii și textului.