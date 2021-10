Cel mai cunoscut călător din România este în doliu: „Momentul pe care nu l-a asteptat nimeni...”

In articol:

Răzvan Pascu, faimosul blogger de turism, este în doliu! Celebrul consultant în turism a postat un mesaj trist pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat că bunica lui s-a stins din viață.

„Dragă Bunica Ionica, a venit momentul pe care nu l-a asteptat nimeni si la care m-am gandit mereu cu groază. Momentul acela pe care tu mereu il doreai sa fie cat mai rapid, ca sa nu deranjezi si sa superi pe nimeni. Stiu ca aveai o vârstă înaintată, dar pentru mine erai bunica mea si un suflet minunat. Am trait 36 de ani de viață impreuna si acum e tare dureros fara tine.

Ai fost definitia blândeții, a altruismului fara margini si a dedicării in totalitate binelui celorlalți. O mama, bunica si strabunica cu o poveste de viata frumoasa si dificila in egala masura, ai demonstrat celor din jur ca in spatele ochilor blânzi si brațelor calde se poate ascunde si o forta extraordinara, care poate ajunge pana la sfidarea morții”, a scris bloggerul.

Răzvan Pascu și bunica lui [Sursa foto: Facebook]

Bunica lui Răzvan Pascu s-a luptat cu cancerul

Răzvan Pascu a mărturisit că bunica lui a fost diagnosticată cu o boală nemiloasă, fiind vorba despre cancer. Specialistul în marketing de turism a postat mai multe fotografii alături de femeia care i-a fost alături 36 de ani din viață. Cuvintele specialistului i-au emoționat pe internauți, care au lăsat multe mesaj de condoleanțe în secțiunea de comentarii.

„Ai fost o mână de om, adus de spate de la atâta muncă, dar cu un zambet larg si ochi blânzi, care a trecut prin multe incercari dificile, inclusiv o lupta cu cancerul acum 50 de ani, din care medicii ti-au spus ca nu vei iesi invingatoare. De la tine am invatat ca nimic nu este imposibil.

Râdeam cu tine ca esti ca o pisica cu mai multe vieti, dar nu am inteles decat tarziu ca sufletul tau murea si reînvia defapt tot pentru noi. Reînviai mereu cand ma vedeai, ca sa nu ma superi si sa nu fiu trist, iti trecea boala si durerea nu pentru ca te gândeai prea mult la tine sau ca te protejai prea mult, ci pentru ca noi sa nu suferim.

Ai reusit sa castigi toate bătăliile si sa ramai alaturi de copii, nepoti si stranepoti. Pana acum cateva zile, cand ai ales sa pleci si sa ne privesti de Sus, din Ceruri, daca am invatat ceva sau nu din toate lectiile pe care ni le-ai oferit”, se mai arată în mesajul emoționant postat de Răzvan Pascu.