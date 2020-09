Biserica a adapostit si nunta, si botezul, in aceeasi zi

In articol:

Pentru Alex Florescu și Georgiana nași au fost, așa cum se aștepta toată lumea, ruda antrenorului vedetelor, artistul Pepe și soția lui, frumoasa Raluca.

Citeste si: Cea mai ”bună” văduvă de milionar și-a ”făcut talentul” pe plaja de la Mamaia! 47 de ani, 3 copii și trup de zeiță: cum arată soția afaceristului Nae Nicolae în cosum de baie?

Citeste si: Antrenorul vedetelor, în al nouălea cer, în plină pandemie când a aflat vestea cea mare! ”Din păcate, nu pot să petrec cum vreau...”! Avem toate detaliile

Citeste si: Antrenorul vedetelor, Alex Florescu, a ”distrus-o” pe Raluca de la Bambi! VIDEO

Petrecerea, una și de nuntă, și de botez, pentru că Alex Florescu și Georgiana și-au dorit ca evenimentul să aibă mai multe semnificații, a fost una de pomină. Evenimentul, care a avut loc la Cernica, a strâns mai multe vedete, cu toții distrându-se până la epuizare cu ocazia nunții și botezului.

Citeste si: Scandal în centrul Capitalei, cu Mitică Dragomir. A vrut să-l bată! VIDEO - evz.ro

Culmea, la eveniment, nașul celor doi miri și ai fetiței lui Alex Florescu și a Georgianei, nu a cântat. ”Nu a cântat Pepe, el era nașul, a avut altele de făcut, s-a ocupat de buna dispoziție a oaspeților. Nașii au avut o energie extraordinarș pe care au transmis-o tuturor și s-au distrat de minune”, ne-a spus, în exclusivitate, Alex Florescu.

Alex Florescu si Georgiana, mireasa lui si mama a doi copii de-ai antrenorului vedetelor

”Georgiana și cu mine suntem de 5 ani împreună. Am reușit să o conving cu mult timp în urmă să ne căsătorim, și am făcut-o prin sentimentele pe care le am avut față de ea și prin faptul că ne leagă doi copii! Am reușit să facem cununia și botezul în același timp cu sufletul la gură, neștiind care vor fi reglementarile actuale în ceea ce privește numărul de persoane și distanta socială, dar în așa fel încât să avem o petrecere de neuitat. Am ales să facem în aer liber că să permitem invitaților relaxare și siguranță în ceea ce privește evenimentul și să respectăm și regulile impuse!

Alex Florescu, fericit pana peste poate

Petrecerea a fost una de succes și plină de emoții... până la începerea evenimentului fiind vremea instabilă și o dată ce am pornit petrecerea, gândindu-ne că, la o adică, o ploiae nu ne omoară, soarele a ieșit din nori și a fost super! Ne pare rău că a fost restrâns evenimentul cu maximul de persoane - adică 100-, dar o vom mai face o dată și, cu siguranță, invitații vor fi mai mulți”, ne-a mai spus, râzând, Alex Florescu, antrenorul vedetelor.

Alex Florescu, antrenorul vedetelor, are trei copii și nu vrea să se oprească aici

”Ayana Ioana va fi numele ei. Antonia Maria, sora ei mai mare, abia așteaptă să se joace cu micuța”, ne-a spus, în exclusivitate, când a făcut anunțul că va deveni, din nou, tată, Alex Florescu care, dintr-o relație anterioară, mai are o fetiță, Alexandra Nicolle. ”Mie îmi plac foarte mult copiii, mă bucur enorm că va apărea a treia fetiță în viața mea. Dar... cine știe, poate în viitor mai fac unul, doi. Poate apare și un băiat...”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Alex Florescu.

Alex Florescu, implicat în campanii sociale

Antrenorul vedetelor, Alex Florescu, nu se ocupă doar de domnișoarele cu ștaif și domnii bine din showbiz, ci se implică în tot felul de campanii sociale, cele mai recente fiind cele legate de obezitatea copiilor. “România are din ce în ce mai mulți copii grași. Grași sau chiar obezi. Iar acest lucru nu are cum să nu ne deranjeze pe noi toți. E vorba de viitorul nostru, de sănătatea lor”, ne-a spus Alex Florescu, antrenorul vedetelor. Din acest motiv, el a pus la punct, de-a lungul anilor, mai multe tabere de vară pentru a-i ajuta pe aceștia să scape de kilogramele în plus, efectele fiind surprinzătoare chiar și pentru el. ”Timp de o săptămâna, i-am dus la munte, am făcut sport alături de ei, le-am făcut câte o dietă, iar rezultatele au fost fantastice. Dar, cel mai important este, cred eu, că am reușit să îi scoatem din casă, să îi ducem în natură și să îi facem să le placă sportul. Culmea, cam toți, acum, după tabăra, s-au apucat să facă sport. Simt că doar implicându-ne noi toți putem să facem ceva pentru ei. Eu, unul, nu pot să stau și să nu fac nimic! Ar fi o crimă. Am făcut toată viață sport, știu cât este de importantă mișcarea, cât de mult îți prelungește viață și ce stare de bine îți poate da după ce reușești să te ții de sport”, ne-a mai spus Alexander Florescu.