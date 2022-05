Cel mai greu moment din cariera Anei Barnoschi! Vedeta a fost la pământ: “Tatăl meu a decedat, iar la nici o lună a trebuit să filmez revelionul și să radiez” | EXCLUSIV

In articol:

Ana Barnoschi este una dintre cele mai apreciate asistente TV din showbiz-ul românesc. Vedeta este, într-adevăr, una dintre cele mai carismatice și transparente persoane publice din industria media.

Ce o face fericită pe Ana Barnoschi?

Asumarea, sinceritatea și modestia sunt câteva dintre calitățile ei, care au ajutat-o să se remarce în fața publicului. Acum se bucură de moderarea show-ului "Roata Norocului", alături de Bursucu, difuzată pe Kanal D.

Ana Barnoschi lucrează de aproximativ 12 ani în televiziune, mai exact la show-ul difuzat pe Kanal D, "Roata Norocului". De atunci până în prezent, aceasta nu s-a plictisit, mergând zi de zi la filmări, cu zâmbetul pe buze. Invitată în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete", moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, vedeta a vorbit despre ce o face cu adevărat fericită, în viața ei.

"Jobul mă face fericită, pentru că îmi place ceea ce fac și o fac cu toată dragostea și cu toată pasiune și cred că treaba asta se vede. Relația pe care o am mă face fericită și felul în care se desfășoară lucrurile în momentul de față." , a declarat Ana Barnoschi.

Ana Barnoschi, despre cel mai greu moment din cariera ei: "Trebuie să lucrezi cu psihicul tău"

În urmă cu un an și jumătate, Ana Barnoschi a trecut printr-o dramă greu de imaginat. Tatăl ei a decedat, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Cu toată durerea, vedeta a trebuit să fie prezentă la filmări, cu zâmbetul și voia bună. Mărturiile Anei sunt copleșitoare.

"Tatăl meu a decedat acum un an și jumătate și cred că la nici o lună a trebuit să mă întorc la muncă și să filmez revelionul pentru "Roata Norocului" și trebuia să radiez. Era revelionul, eram gazdele emisiunii, nu aveam cum să fiu altfel. Ăla cred că a fost cel mai greu moment. Mi-am făcut treaba, chiar au fost invitați, care ulterior au auzit ceva și după ce am terminat emisiunea mi-au spus <<Nu aș fi crezut că ai trecut prin așa ceva, că nu s-a simțit nicio clipă.>> M-am simțit foarte bine că am putut să fac treaba asta. E greu, nu sunt cuvinte să descrie treaba asta. Trebuie să te ambiționezi tu și să lucrezi cu psihicul tău.", a povestit Ana Barnoschi, în podcastul moderat e Roxana Nemeș.

Una dintre persoanele acre au fost la pământ a fost mama ei, care mult timp nu a putut trece peste acest șoc. Ana Barnoschi a dezvăluit cum se mai simte mama sa în prezent și ce o ajută să nu se mai gândească la evenimentul tragic.

"Mama e mai bine. Am fost lângă ea tot timpul și până să se întâmple asta, dar și după. Am încercat tot timpul să o scot din stări, să fiu lângă ea, să ieșim. A ajutat-o. Ce o mai ajută sunt cățeii și mamaia.", a precizat Ana Barnoschi, în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".