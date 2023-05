Cel mai greu moment din căsnicia Mihaelei și a lui Cristi Borcea. Dezvăluirea cutremurătoare, făcută abia acum de fosta soție a omului de afaceri: "Am trecut prin multe cumpene"

In articol:

Mihaela și Cristi Borcea au fost căsătoriți 23 de ani și au avut împreună o familie frumoasă, dar drumurile lor s-au separat în 2011, când au decis să divorțeze.

Deși despărțirea a fost una mediatizată la acea vreme, nici afaceristul și nici fosta lui soție nu au vrut să facă prea multe declarații pe seama motivelor care au dus la ruperea mariajului, Dimpotrivă, au păstrat o relație de amiciție, bazată pe respect, de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. În cadrul unui interviu recent, însă, Mihaela Borcea a dezvăluit care a fost cel mai greu moment prin care au trecut ea și Cristi Borcea, în timpul căsniciei.

Citește și: Cristi Borcea, dezvăluiri cutremurătoare. ”Mi-au scos inima și mi-au pus-o deoparte șase ore!” Fostul șef de la Dinamo a fost la un pas de moarte

Mihaela Borcea a fost pusă să aleagă între viața ei și a gemenilor

Mihaela Borcea a demonstrat, de-a lungul timpului, că este o femeie puternică, care și-a pus întotdeauna familia pe primul loc.

Puțini știu, însă, că prima soție a lui Cristi Borcea a trecut prin multe cumpene în viață, care au marcat-o profund. De departe cel mai greu moment a fost atunci când a fost pusă de medici să aleagă între viața ei și gemenilor. Fără să stea pe gânduri, a hotărât să aducă copiii pe lume, cu toate că riscurile erau unele uriașe:

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS! Ronaldo vrea să plece din Arabia Saudită! Clubul la care vrea să meargă. Uluitor pe ce „post” vrea să joace- stirileprotv.ro

Citește și: „Mă declar o familistă” Valentina Pelinel îl va face tată pe Cristi Borcea pentru a treia oară? Modelul a răspuns fără perdea

Am trecut prin multe cumpene. De atunci am avut multe urmări, mi-a afectat tot organismul. Tratamente, detox. Mercurul nu-ți iese din corp. Mă simțeam foarte rău, așa am descoperit. Din când în când, țin și un regim mai drastic.", a povestit Mihaela Borcea, pentru cancan.ro.

Mihaela Borcea [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când ceva nu îmi convine mă întorc și am plecat. Ce să fac cu cearta?” Cătălin Scărlătescu a recunoscut despărțirea de Doina Teodoru!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 mai 2023. Ce sfânt important este celebrat în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker, dezgustată după ce a aflat că fostul ei sot, Andrew Parker Bowles, va participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Mihaela Borcea susține că fostul ei soț este un tată implicat

Deși el și prima lui soție nu mai formează o familie, Cristi Borcea nu își neglijează responsabilitățile părintești. Afaceristul păstrează o legătură strânsă cu cei trei copii pe care îi are împreună cu Mihaela. Ba mai mult, aceasta mărturisește că fostul ei partener își ia în serios rolul de tată și este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața tinerilor: "Toți trei (n. red copiii lor) au o relație foarte bună cu Cristi. Îi sfătuiește. Partea masculină nu poate fi înlocuită. Are alt statut.", a mărturisit Mihaela Borcea, pentru sursa citată.

Copiii Mihaelei și ai lui Cristi Borcea [Sursa foto: Facebook]