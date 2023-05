”Cel mai greu moment din viața mea” Adrian Minune și-a pus sufletul pe tavă! A vorbit abia acum despre singurul lucru care l-a pus la pământ

In articol:

Adrian Minune se numără printre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba de evenimente, cântărețul este fără doar și poate în topul preferințelor românilor. Toți fanii îl cunosc pe manelist ca fiind mereu cu zâmbetul pe buze, puțini fiind cei ce știu despre încercările grele la care cântărețul a fost supus de-a lungul vieții.

Recent, însă, Adrian Minune și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre cel mai greu moment din viața lui, mai precis situația delicată prin care el și familia lui a trecut în urmă cu 2 ani, atunci când soția manelistului, Cati, a suferit un accident vascular cerebral.

„ Cel mai greu… în afară de atunci când pleacă cineva din lumea asta, a fost atunci când soția mea a avut probleme grave de sănătate. Atunci a fost cel mai greu moment din viața mea. ”, a spus Adrian Minune, pentru un post TV.

Adrian Minune și soția lui, Cati

Adrian Minune și-a schimbat stilul de viață complet

Adrian Minune susține că se simte mai bine ca niciodată, iar faptul că și-a schimbat radical stilul de viață a contribui mult la starea sa din prezent. În cadrul unui interviu recent, manelistul a vorbit concret despre schimbările care s-au produs în viața sa.

„ M-am reinventat. Am întinerit cu câțiva ani pentru că mi-am schimbat modul de viață, am renunțat la unii prieteni, la unele brigăzi, asta nu înseamnă că de tot. Sunt prietenii mei și acum, dar ajungând la vârstă de 50 de ani am vrut să dau importanță mai mult familiei.

Am devenit și mai familist decât până acum. Dorm mai mult, nu mai beau de mult timp, am grijă la ce mănânc, s-au dus și ridurile și nu m-am gândit la competiție. Eu concurez doar cu mine. ”, a mai spus Adrian Minune.