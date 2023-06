„Cel mai important eveniment” Bat clopotele de nuntă pentru Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu! Când va îmbrăca vedeta rochia de mireasă

In articol:

După un divorț dureros, Cristina Spătar și-a găsit în sfârșit liniștea și este mai fericită ca oricând. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Vicențiu Mocanu, un cunoscut om de afaceri din țara noastră.

Artista se poate declara o femeie extrem de norocoasă, este iubită și răsfățată zilnic de partenerul său de viață.

Mai mult decât atât, cei doi se pregătesc cu pași repezi de nunta lor, acolo unde vor petrece momente de neuitat alături de familie și prieteni.

Bat clopotele de nuntă pentru Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu

Îndrăgita cântăreața trăiește cele mai frumoase momente din viața sa, asta pentru că ea și soțul său se pregătesc de un nou capitol important din viața lor și anume, căsătoria. Milionarul Vicențiu Mocanu a cerut-o în căsătorie în Dubai, iar la scurt timp s-au cununat în fața ofițerului Stării Civile.

Peste doar câteva zile va avea loc și marele eveniment, iar pregătirile sunt în toi. Alături de ei va vor fi prietenii, familia, chiar și rudele de peste hotare pentru ca totul să fie perfect în cea mai frumoasă zi din viața lor.

„Sunt în pregătiri cu nunta. Sunt mulți oameni care vor veni la nuntă. Peste patru zile este cel mai important eveniment. Nașii mei vor fi Cornel Botgros și Ion Paladi, apoi voi continua proiectele cu nașii. Vor veni și rude din străinătate să ne fie alături”, a spus Cristina Spătar pentru fanatik.ro.

Chiar dacă este ocupată cu nunta, vedeta nu uită să se preocupe și de viața sa profesională, tocmai de aceea a anunțat deja că pregătește numeroase piese și videoclipuri.

Fără doar și poate, va fi o vară extrem de încărcată pentru Cristina Spătar, însă este extrem de bucuroasă și încântată de toate lucrurile frumoase care i se întâmplă.

Mai mult decât atât, vedeta este recunoscătoare pentru faptul că ea și familia sa sunt sănătoși și au ajuns până în acest punct al vieții, bifând numeroase reușite.

„Mă agit cu ce mai am de făcut profesional. Am filmat un videoclip și mă pregătesc să-l lansez. După nuntă voi lansa o piesa RnB, apoi voi intra, din nou, în studio și voi înregistra următoarea piesă. O să am o vară agitată și productivă. Totul coincide cu venirea rudelor din străinătate. Sunt atât de zăpăcită, am vorbit cu regizorul, cu PR-ul, cu băieții aceștia. Eu cred că va fi totul foarte bine.

M-am maturizat și iau lucrurile exact așa cum vin. Sunt fericită, liniștită și asta este important. Copiii sunt mari, i-am crescut singură și suntem sănătoși. Eu cred că totul este de la Dumnezeu.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Cristina Spătar, cadou inedit din partea soțului său

Cristina Spătar a primit un cadou cu totul și cu totul special. Mai precis, este vorba despre un imobil în valoare de două milioane de euro. Afaceristul i-a dăruit o clădire cu 15 apartamente, cu o suprafață totală de 1.500 de metri pătrați, aflată în județul Dâmbovița. Nici vedeta nu și-a putut imagina că va primi un astfel de dar din partea soțului său, motiv pentru care a rămas profund impresionată de gestul său.

„Nu mi-a venit să cred ce cadou am primit de la Vicky. Am rămas impresionată. Contează și materialul în viață pentru că trebuie să ai cu ce să îți crești copiii.”, a mai spus Cristina Spătar pentru aceeași sursă.