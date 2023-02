„Cel mai mare are 12 ani” Nimeni nu a știut până acum că Ovidiu Neveu este tatăl a trei copii! Ce relație există între el și moștenitorii lui

In articol:

În scurt timp, Ovidiu Neveu va intra în cușcă împotriva lui Alex Bobicioiu. Până atunci, cei doi rivali au avut o primă confruntare față în față, acolo unde a fost prezentă și Simina Loica. Prezentatorii interviului au discutat cu aceștia detalii despre meciul care va urma să vină și despre potențialele lupte, dar au abordat și subiecte sensibile, cum ar fi viața personală a lui Ovidiu Neveu, ocazie cu care toți admiratorii săi au aflat că este

tatăl a trei copii.

Ovidiu Neveu a încercat de-a lungul timpului să ofere impresia că nimeni și nimic nu-l atinge și că, de asemenea, nu are slăbiciuni, însă se pare că nu este deloc așa. Întrebat dacă este tată, rivalul lui Alex Bobicioiu a răspuns afirmativ fără să stea pe gânduri. Mai exact, are doi băieți și o fată, iar cel mai mare dintre ei are vârsta de 12 ani.

Citește și: Iancu Sterp și antrenorul său, adevărul despre suma cerută pentru meciuri! Au vrut să se afle de la ei: „Mă iau de fraier. Eu cer doar banii mei, nu altceva”

Ovidiu Neveu are trei copii

Ovidiu Neveu a mărturisit că are o relație specială cu toți copiii săi, fără să facă vreo diferență.

Relația cu mama copiilor săi s-a rupt între timp, însă acest lucru nu a afectat în niciun fel relație dintre el și cei mici. Vizibil pus în dificultate în momentul în care a fost întrebat dacă are copii, tiktoker-ul a declarat că este prima și ultima dată în care a abordat acest subiect, la inițiativa prezentatorului.

Citeste si: Un nou val de cutremure sâmbătă dimineața, în Gorj. INFP: "Pot apărea şi replici de intensitate mai mare"- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Citește și: ”Nu vreau să o cresc ca la carte” Ileana Sterp, reacție vehementă după ce a fost acuzată că își hrănește fiica într-un mod nesănătos. Ce replică i-a dat internautei care a pus-o la zid

Ovidiu Neveu: „Am copii, dar soție nu mai am. Nu mai sunt cu ea.”

Prezentatorul: „Ai grijă de copiii tăi?”

Ovidiu Neveu: „Normal. Am 3 copii, cred că se și vede că am (n.r. arată tatuajele de pe mâini cu chipul copiilor lui). Nu mă așteptam la întrebarea asta. Am doi băieți și o fată. Cu toți, în egală măsură, am o relație bună, sunt copiii mei. Cel mai mare are 12 ani. Mie nu prea îmi place să vorbesc despre viața mea personală. Nu o să mai răspund, e prima și ultima dată în care o să răspund despre viața mea personală, crede-mă.”