„Cel mai mare coșmar din viața mea” Simona Halep, prima declarație după ce a fost acuzată a doua oară de dopaj, în doar câteva luni. Patrick Mouratoglou a reacționat dur

Simona Halep a avut parte de șocul vieții ei în luna octombrie a anului trecut când a fost testată pozitiv la Roxadustat în timpul US Open. Recent, a primit încă o acuzație de dopaj, după ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a confirmat că s-au găsit nereguli în ceea ce privește pașaportul său biologic.

Simona Halep peste suspendată provizoriu din data de 22 octombrie 2022.

În cadrul unui mesaj postat recent în mediul online, își susține în continuare cu fermitate nevinovăția referitoare la ambele acuzații care i se aduc. Simona Halep este de părere că derularea evenimentelor din octombrie și până acum au ca scop hărțuire sa și discreditarea muncii pe care a depus-o în toți acești ani, fără să fi greșit vreodată.

Simona Halep, reacție după ce a primit a doua acuzație de dopaj

Simona Halep este ferm convinsă de faptul că la mijloc este vorba despre o înscenare, și nici vorbă despre vreo eroare. De asemenea, jucătoarea de tenis acuză la rândul ei Agenția Internațională de Integritate a Tenisului că își dorește ca ea să iasă vinovată cu orice preț pentru un aspect care nu există în realitate.

Simona Halep a subliniat încă o dată că întreaga sa carieră s-a bazat pe corectitudine și integritate morală de cea mai înaltă calitate, iar dopajul nu a reprezentat pentru ea niciodată o opțiune.

„Din 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA de dopaj, am trăit cel mai mare coșmar din viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar nu am luat în calcul VREODATĂ să apelez la vreo substanță interzisă.

Am încercat de două ori să fiu judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit în mod constant motive pentru a amâna asta. Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, (n.r.- cei de la ITIA) au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari și au stabilit că sângele meu este total normal. Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și simt că vor să mă găsească vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui tip de trișare, nu se aliniază cu valorile mele.

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea de a accesa în sfârșit judecători independenți și imparțiali într-un tribunal, care să-mi dea șansa să-mi dovedesc nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să-mi pot susține în sfârșit cazul la termenul de la finalul lunii, după mai multe întârzieri provocate de ITIA. Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-au dat curajul să continui să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu am cum să vă mulțumesc îndeajuns pentru asta!”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Patrick Mouratoglou o susține pe Simona Halep

Patrick Maouratoglou o susține moral în continuare pe Simona Halep. Antrenorul francez de tenis și-a arătat încă o dată indignarea cu privire la acuzațiile care i se aduc în lanț jucătoarei de tenis.

„Această hărțuire depășește cu mult limitele acceptabilului.”, a fost mesajul de susținere al lui Patrick Mouratoglou.

Simona Halep este susținută de o mulțime de fani din întreaga lume, dar și de jucători profesioniști de tenis, cum ar fi Alizé Cornet, originară din Franța.

„O să treci peste asta!”, i-a spus Alizé Cornet Simonei Halep, în secțiunea de comanetarii.