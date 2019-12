Cornel Galeș a avut puțini prieteni apropiați în ultima perioadă a vieții sale, dar în câțiva dintre ei avea mare încredere și se putea confesa oricând.

Cel mai mare regret al lui Cornel Galeș. A murit fără să-și îndeplinească dorința supremă

Cornel Galeș a suferit enorm după moartea Ilenei Ciuculete și nu și-a revenit niciodată. Pe lângă pierderea suferită, Cornel Galeș avea un mare regret pe care nu și l-a putut îndepărta niciodată.

Fostul impresar i s-a confesat unui prieten căruia i-a spus că nu se teme de moarte, doar că și-ar fi dorit ca lucrurile dintre el și fiica lui să se petreacă altfel.

„Pot să mor oricând. După ce Zânica și-a dat ultima suflare în brațele mele, nu mai îmi e frică de moarte. Regret doar că nu am avut o relație mai bună cu fiica mea. Am ajutat-o cât am putut, doar că mama ei nu a fost dispusă la mai mult”, s-ar fi confesat Cornel Galeș prietenului său, cu doar câteva zile înainte de accidentul în care și-a găsit sfârșitul.

Multe întrebări, puține răspunsuri în cazul morții lui Cornel Galeș, petrecut în Spania, la sfârșitul săptămânii trecute.

Cornel Galeș a murit, însă împrejurările în care s-a petrecut decesul rămân în continuare necunoscute. Sunt destul de multe lucruri care nu se leagă, în condițiile în care singurele informații care au ajuns în țară sunt oferite de oameni care nu au ajuns în Spania. Nici măcar cei din comunitatea mare de români din Valencia nu par să știe mai multe despre acest tragic eveniment.

