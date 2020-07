In articol:

Andreea Esca a ajuns în manualul de istorie în 1999, când era, ca și astăzi, cea mai populară prezentatoare de știri din România., a relatat bzi.ro. ( vezi cum a fost criticată Andreea Esca după ce a dezvăluit că a avut coronavirus

„Nicolaescu s-a plins ca in acest manual sint scrise doar trei rinduri despre Mihai Viteazul, in timp ce despre Andreea Esca se afirma ca este "una dintre cele mai simpatice prezentatoare-vedeta de stiri", iar Cristian Tudor Popescu este prezentat drept "un dur al presei romanesti". Senatorul Sergiu Nicolaescu a criticat si faptul ca Revolutia din decembrie 1989 este prezentata in acest manual drept o revolta populara. Dupa interventia lui Nicolaescu, senatorul Emil Tocaci a cerut ca, in Comisia de invatamint din Senat, sa fie analizat continutul tuturor manualelor de Istorie.”, a mai scris sursa citată.

Andreea Esca a ajuns în manualul de istorie: "Este bun de aruncat"

„Mult controversatul manual de istorie alternativ pentru clasa a XII-a, avind drept autori un colectiv de profesori coordonati de conf. dr. Sorin Mitu, de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, a stirnit reactii diverse si in mediul iesean. "Ce impresie am? Una proasta. Nu am vazut decit doua manuale. Cel scos de «Humanitas» este acceptabil, iar cel despre care se vorbeste atit este bun de aruncat. Istoria inseamna trecut. Prezentul este al presei, iar de viitor se ocupa futurologii. Esca, Cristoiu sau Tudor Popescu nu au ce cauta intr-o carte de istorie. Sint foarte multe de spus", ne-a declarat prof. univ. Ioan Caprosu de la Facultatea de Istorie a Universitatii Al. I. Cuza.”, a scris Ziarul de Iași.

Andreea Esca este personaj principal în societatea românească după ce s-a infectat cu coronavirus. ”Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3. ”Lucrurile au fost foarte ciudate, nu știu dacă neapărat complicate, dar niciodată nu te aștepti să ți se întâmple ție, oricum ar fi, și primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de 2 zile febră foarte mare, pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică. Ne-am gândit că poate are o enterocolită sau, cine știe, chiar o toxinfecție alimentară, pentru că el de obicei atunci când avea orice fel de probleme cu stomacul făcea și febră.”, a povestit Esca la PRO TV.

Andreea Esca a ajuns în manualul de istorie: "Niciodată nu te aștepti să ți se întâmple ție"

„Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu, bineînțeles că am hotărât, chiar dacă aveam un rezultat negativ, pentru că avusesem contact cu cineva care avusese un rezultat pozitiv, să rămân în izolare pentru 14 zile și să-i fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi.I-am făcut acest test și lui Aris și a ieșit și el cu un rezultat pozitiv, el până în acel moment neavând niciun alt simptom, decât îmi spunea că îl deranjează puțin gâtul, că crede că e roșu în gât, dar că nu ceva semnificativ, nu febră. Așa că în a doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Aris, și a făcut și fiica mea testul, deși ea nu locuiește cu noi și nu avusesem prea mare contact, dar ca să fim siguri și să nu punem pe nimeni în pericol în jur și-a făcut și Alexia testul și i-a ieșit negativ. Iar ei doi, după cum ți-am spus, s-au dus și s-au internat imediat la spitalul Victor Babeș din București, amândoi în același salon”, a mai dezvăluit Andreea Esca.