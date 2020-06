In articol:

Marcel Pavel a fost contestat dur la Eurovison 2002, el participând la concursul național cu piesa „Tell me why”, compusă de Ionel Tudor și interpretată în duet cu Monica Anghel. Cei doi cântăreți s-au calificat în finala din Estonia, dar melodia lor a fost criticată vehement de ceilalți participanți la concurs, dar și de alți cântăreți. “Dupa o lupta dusa pe branci pentru a avea parte de un loc fruntas in aprecierea publicului, cursa pe care artistii ajunsi in finala au incercat sa o castige in orice mod, cei ce ne vor reprezenta la editia din acest an a Eurovision sunt Monica Anghel si Marcel Pavel. Dupa cum era si firesc, rezultatul final al concursului nu a fost primit cu mare bucurie, in special de cei care au concurat cot la cot cu duetul ce va merge la Tallin”, a scris Libertatea. (vezi unde s-a izolat Monica Anghel după ce a fost suspectă de coronavirus)

Citeste si: Actrita Adriana Trandafir este infectata cu coronavirus. Cum s-a infectat vedeta

Citeste si: Marcel Pavel, mesaj dur: "Îi voi da în judecată"

Citeste si: Andrei Ștefănescu, noi declarații de pe patul de spital, după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19: „Nu este o simplă răceală..”

„Si cum televiziunea publica a intuit bine – conform traditiei ce s-a impamantenit in ultimii ani, ba la Mamaia, ba la Cerbul de Aur – s-a lasat loc pentru a aerisi public eventualele comentarii. La talkshowul care a urmat concursului, au fost prezenti doar castigatorii si Dan Helciug („Spitalul de Urgenta”), ceilalti refuzand sa participe. Apogeul discutiei a fost interventia lui Dan Helciug, care le-a atras atentia castigatorilor, de fapt compozitorului Ionel Tudor, ca muzica pe care o promoveaza este de mult perimata si ca exista riscul sa frizam penibilul. Nemultumitilor li s-a adaugat si protagonista „motiunilor de cenzura” de acum doi ani, Elena Carstea, care a telefonat pentru a sublinia ca nu prea ii are la suflet pe castigatori, incheind cu un grandios „mi se rupe”. Cum era de asteptat, Monica si Marcel si-au luat „la revedere” de la moderator si au parasit emisiunea in direct. Insa cel ce a pus punctul pe „i” a fost Nicu Alifantis, care a tinut sa sublinieze neconcordanta grosolana dintre rezultatul juriului si cel al publicului care a participat la televoting.”, a mai relatat sursa citată.

Cel mai mare scandal din viața lui Marcel Pavel: "Păcat că ei primesc reproșurile"

“De ce nu am ramas la discutia de dupa concurs? A fost pur si simplu un protest spontan al tuturor artistilor din concurs. Cu totii nu ne asteptam sa iasa cistigatoare aceasta piesa trista si patetica. Imi pare rau nu ca nu mergem noi in Estonia, ci ca o astfel de piesa reprezinta Romania la Eurovision. Nu am nimic cu Monica si Marcel, pacat ca ei primesc reprosurile intrucit sint acum imaginea piesei. Cred ca televotarea a fost corecta. Marea mea intrebare este cum de trupe ca Voltaj si Proconsul, mult mai populare ca Monica si Marcel, au primit voturi atit de putine. Nu vom face contestatie pentru ca asta ar insemna sa lovim si in TVR?.”, a declarat Cornel de la Vank, care a ocupat locul 2.

„Vocea Monicai si a lui Marcel sint excelente, dar acesta este un concurs de creatie. Sistemul televoting mi s-a parut ciudat, ar fi trebuit sa se gaseasca o alta metoda de votare. Spun asta si pentru ca nu au putut vota decit cei cu telefoane mobile cu numere de Connex sau Dialog si cei care au numere fixe de telefon racordate la centrale digitale, deci aria a fost destul de restrinsa. Imi da de gindit si diferenta mare de punctaj intre Monica si Marcel si celelalte trupe participante, foarte populare. Nu credem ca aceasta melodie, patetica si putin depasita, este reprezentativa pentru muzica romaneasca. Nu vrem sa dam in cap nimanui, vrem numai sa semnalam niste lucruri. Traim in 2002. Treziti-va!?”, a spus Dan Helciug, liderul trupei Spitalul de Urgenta. În finala de la Tallin, Marcel Pavel și Monica Anghel au terminat pe locul 9.

Cel mai mare scandal din viața lui Marcel Pavel. A prezentat rezultatele testelor de coronavirus

Marcel Pavel este internat în spital și diagnosticat cu o dublă pneumonie și cu COVID-19. Boala a survenit după filmările pentru o emisiune tv alături de Ozana Barabancea, Andreea Bălan și Andrei Ștefănescu. Artistul este internat în spital de câteva zile și au apărut acuzații grave pe pagina lui de Facebook. Unii internauți l-au acuzat pe Marcel Pavel că a fost plătit să declare că este bolnav de coronavirus.

„Bună dimineața, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa...), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen foarte îndelungat pt a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni...! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!”, a spus Marcel Pavel pe rețelele de socializare. Apoi, el a publicat pe facebook rezultatele testelor pentru a înlătura orice suspiciune.