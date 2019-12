“ROventura”, emisiunea de reportaje de calatorie, difuzata la Kanal D in fiecare sambata, de la ora 15:00, isi surprinde fanii cu un nou cuplu de prezentatori: lui George Mihai i se alatura, din acest weekend, Andreea Stavroiu, cea care a devenit cunoscuta publicului odata cu participarea ei in primul sezon al show-ului “Bravo, ai stil!”. Dupa “Bravo, ai stil!”, Andreea si-a continuat cariera in televiziune si ca reporter, in cadrul “Teo Show”.

Cel mai nou cuplu de prezentatori in showbiz! Vor prezenta “ROventura”, in fiecare sambata, la Kanal D!

Andreea marturiseste ca o bucura aceasta noua experienta si, odata cu debutul ei in calitate de coprezentator al emisiunii „ROventura”, va avea ocazia de a experimenta o noua etapa a carierei sale.

„Sunt extrem de entuziasmata ca încep un capitol nou din viața mea, odată cu emisiunea ROventura. Acest proiect minunat imi da ocazia sa îmbin doua mari pasiuni: televiziunea și călătoriile, motiv pentru care ma consider o norocoasa. Alături de colegul meu, George Mihai, voi face înconjurul acestei tari, vom vizita o mulțime de locuri frumoase și vom face cunoștința cu oameni minunați, deschiși sa ne spună poveștile lor. Toate experientele noastre, care nu sunt putine, le vom împărtăși cu cei care ne urmăresc, astfel încât vor simți și ei spiritul calatorilor”, spune Andreea Stavroiu.

Aventurile prin care trec cei doi prezentatori nasc deopotrivă admirația și amuzamentul. Dacă pentru Andreea poate fi o aventură să toace o ceapă în bucătărie ori să facă o plimbare cu căruța, pe ulița satului, George își ia porția de adrenalină dintr-o cursă cu ATV-ul sau cu o tură nebună pe tiroliană.

, spune George Mihai.

George Mihai si Andreea Stavroiu va prezinta frumuseți nebănuite și povești neștiute, prin ochii lor, in fiecare sambata, de la ora 15:00, la Kanal D, in emisiunea „ROventura”.