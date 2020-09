In articol:

Un milionar și o vloggeriță celebră pe Instagram formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Tânărul este un milionar din Silicon Valley și s-a îndrăgostit de prima vloggeriță din România. Mimi a atras un milion de urmăritori pe pagina de Instagram.

Mimi și Sebastian, relație de durată

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr milionar din Silicon Valley și s-a îndrăgostit de Mihaela Pantea, Mimi, așa cum o știu internauții. Tânăra este cea mai cunoscută vloggeriță din România. Cei doi au o relație de mai bine de un an și s-au cunoscut pe rețelele de socializare. Aceștia au avut parte de o vacanță de vis în SUA. La întoarcere, au mers și în Istanbul, revenind weekendul trecut în România.

Sebastian Dobrincu este născut în Botoșani, pe 30 august, în 1998 și este pasionat de programare și tehnologie. Tânărul a realizat mai multe produse care au fost folosite de giganții Facebook, Spotify și TikTok. Sebastian este pasionat și de muzică, a lansat piesa “On Your Mind”, care răsună la radiourile din Europa, Asia şi America.

“Muzica a fost prima mea dragoste, dinainte să descopăr programarea şi afacerea, şi toată treaba asta. Şi, am făcut mult timp muzică atunci când eram mic. Cred că la 6-7 ani m-au dat ai mei la pian, am făcut chitară, am făcut şi canto. Şi… timpul nu mi-a permis neapărat… în şcoală, mai ales când am descoperit pasiunea pentru programare, cumva m-am abătut. Asta era dorinţa mea încă de mic: să devin muzician însă am descoperit alte pasiuni pe parcurs (…). Acum, timpul îmi permite să mă întorc la vechea mea dragoste şi să fac şi carieră din treaba asta şi asta mă bucură foarte mult”, dezvăluia Sebastian Dobrincu.