Cel mai penibil moment din viața lui Jean de la Craiova! Fanii au râs cu lacrimi când au auzit povestea

Jean de la Craiova se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor. La fiecare apariție de-a sa, Jean de la Craiova vine mereu cu o poveste din viața lui, iar de cele mai multe ori, întâmplările prin care a trecut artistul sunt extrem de amuzante.

Așa s-a întâmplat și recent, căci acesta a povestit, fără ocolișuri, unul dintre cele mai penibile momente din copilăria lui, atunci când abia ce venise de la țară și hotărâse să meargă la scăldat, însă fără acordul părinților, așa că a încercat să facă ceea ce își dorea, de fapt, fără a-i anunța pe cei care i-au dat viață.

Zis și făcut! A mers la scăldat, și-a lăsat hainele pe mal, a intrat în apă, iar apoi, când a ieșit, articolele sale vestimentare dispăruseră.

„Păi atunci…eu eram de la București, cum era la țară, a venit bucureșteanul și aveam niște teniși chinezești, așa se purta, un șort nou, un tricou nou și am zis să fug la gârlă. O luam prin grădină, aveam un traseu prin porumb, o potecă și ieșeam la gârlă.

Și m-am dus la scăldat și ca să nu ud chiloții pentru că mă vedeau că am fost la gârlă…am făcut baie gol. Știam că o iau, dar așa o luam mai puțin. Am făcut baie gol, dar după ce am ieșit pe mal, nu mai erau hainele”, a povestit artistul, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată pe Kanal D.

La ce carieră visa Jean de la Craiova, atunci când era copil

Jean de la Craiova se bucură de un succes răsunător în muzică de ani buni, așa că anul acesta, pe data de 24 noiembrie, artistul va împlini vârsta de 52 de ani, iar

aniversarea sa îl va surprinde chiar pe continentul Nord-American, căci va pleca peste hotare, într-un turneu, pentru a susține spectacole pentru comunitățile de români din străinătate.

Așadar, cântărețul a dezvăluit că are două mari dorințe, una pe care deja toți fanii o știu, fără doar și poate, respectiv să meargă la mormântul lui Michael Jackson, pentru a cânta la căpătâiul regretatului artist, dar și să ajungă la centrul de comandă NASA, asta pentru că în copilărie visa să ajungă astronaut, lucru mai puțin știut de către admiratorii bărbatului.

„Nu voi rata nici șansa de a vizita centrul de comandă NASA. E un alt vis de-al meu. Puțini știu că mă visam astronaut când eram mic. Așa că, abia aștept și întâlnirea cu Houston! Să vezi atunci probleme!”, a declarat Jean de la Craiova, pentru Impact.ro.