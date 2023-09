„Cel mai prețios” Tavi Clonda își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Gabriela Cristea și cele două fetițe i-au făcut artistului cel mai frumos cadou

In articol:

Astăzi este o zi specială pentru familia Gabriela Cristea, pentru că soțul său, Tavi Clonda, își sărbătorește ziua de naștere. Artistul a împlinit 44 de ani, așa că cele două fiicele sale i-au făcut câte o urare specială încă de la prima oră a dimineții, alături de mama lor.

Emoționat peste măsură de cuvintele fiicelor sale, a postat în mediul online filmulețul cu Iris și Victoria.

Tavi Clonda are o familie de care este foarte mândru. Cele două fetițe pe care le are împreună cu Gabriela Cristea le fac părinților lor viața mai frumoasă, așa că o urare sinceră și din suflet din partea fiicelor sale nu putea decât să fie cel mai frumos cadou pe care îl putea primi de ziua lui de naștere.

„Așa cadou de dimineață??? Cel mai prețios… Vă iubesc!”, a scris Tavi Clonda în dreptul filmulețului cu cele două fiice ale sale.

Fiica lui Tavi Clonda: „E ziua lui tati”

Gabriela Cristea: „Și ce vrei să-i spui lui tati?”

Fiica lui Tavi Clonda: „La mulți ani.”

Gabriela Cristea: „Și doar atât? De ce l iubești pe tati?”

Fiica lui Tavi Clonda: „Îl iubesc că îmi vine să îl îmbrățișez.”

Gabriela Cristea: „E un tătic bun?”

Fiica lui Tavi Clonda: „Da.”

Gabriela Cristea: „Și el îți face poftele sau de ce îl iubești tu pe el?”

Fiica lui Tavi Clonda: „Că îl iubesc de ziua lui.”

Gabriela Cristea: „Dar e frumos tati sau cum este?”

Fiica lui Tavi Clonda: „E frumos că s-a tuns.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Tavi Clonda (@taviclonda)

Cum l-a surprins Gabriela Cristea pe Tavi Clonda de ziua lui de naștere?

Cu o seară în urmă, Tavi Clonda a fost prezent în cadrul unei emisiuni TV și, pentru că ar fi ajuns destul de târziu acasă, i-a spus soției sale să adoarmă, pentru că și astăzi ar fi avut o zi lungă, numai că Gabriela Cristea a avut grijă să-și aștepte soțul chiar și la o oră târzie, pentru a-i oferi cadoul și pentru a-l felicita pentru ziua lui de naștere.

„Când vin și eu de la emisiune, că am și eu câteva emisiuni, mă așteaptă soția. Păi dacă mi-ai dat cadou (n.r. cadou de la Gabriela Cristea, un parfum). Să vă explic cum stă treaba, am avut emisiune după cum știți, și am crezut că soția doarme, mi-a dat mesaj de la mulți ani, i-am zis culcă-te, dimineață avem tot timpul să se pupăm, pentru că mâine iar se trezește de dimineață, copilul la școală. Ce credeți, mă? M-a așteptat frumusețea. Nu trebuia să mă aștepți, prințesă, sincer își spun.”, a spus Tavi Clonda cu o seară în urmă, când Gabriela Cristea i-a făcut o surpriză.

