"Cel mai probabil va fi nevoie de operație" Ramona Olaru a primit o veste tulburătoare. Asistenta TV încearcă să se țină tare: "Iată cum poți descoperi, chiar dacă nu se manifestă!"

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite asistente TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește frecvent cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Ramona Olaru le-a povestit internauților că pisica sa se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a mers cu animalul de companie la medic, pentru mai multe investigații. Totuși, în ciuda problemelor cu care se confruntă animăluțul său, asistenta TV este optimistă și spune că totul va fi bine.

Citește și: Ramona Olaru și-a „certat” fanii din mediul online în cea mai provocatoare ipostază! Asistenta TV a renunțat de tot la haine, în fața oglinzii: „Se uită aiurea și în gară”

Citeste si: Cresc salariile în România! Ce categorie de angajați va primi bani în plus- kanald.ro

Citeste si: Imagini impresionante cu Bruce Willis, bolnav de demență. Amănuntul care a îngrijorat pe toată lumea| VIDEO- stirileprotv.ro

"Am fost cu cel mic la control, am stat fix o jumătate, scos de la un aparat, băgat la un alt aparat, sunt o grămadă de probleme. Iată cum poți descoperi, chiar dacă nu se manifestă, doar dintr-o respirație nepotrivită! Acum mai facem unele verificări, dar cel mai probabil va fi nevoie de operație, pentru că are nu știu ce încurcături pe la inimă, ficat. Nu știu, nu sunt medic, dar nu este tocmai bine. Dar o să fie.", a spus Ramona Olaru, pe pagina personală de Instagram.

Ramona Olaru își dorește să devină mămică

Nu de puține ori, Ramona Olaru a dezvăluit că își dorește să devină mămică, iar în urmă cu ceva timp, blondina și-a deschis sufletul în fața admiratorilor ei și a vorbit pe larg despre acest subiect.

Citeste si: Răzvan Miheț și Gina Matache i-au luat pe cei doi copii de la Oana Matache! Cum au fost surprinși micuții fără mama lor- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente sfâșietoare pentru Alina Sorescu. Alexandru Ciucu le-a luat pe fetițele sale pentru prima dată la el. Micuțele își iau rămas bun de la mama lor, cu ochii în lacrimi- radioimpuls.ro

Citește și: „Minte de îngheață deșertul” Ramona Olaru, replici dure la adresa lui Cătălin Cazacu? Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani

”Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!”, a spus Ramona Olaru, conform Cancan.