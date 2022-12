Cel mai puternic român are cea mai frumoasă poveste de dragoste! Iată cum s-au cunoscut Radu Valahu și soția lui, Roxana: "Am avut niște deja-vuuri inexplicabile" | EXCLUSIV

In articol:

Radu Valahu, cel mai puternic român, a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde a vorbit despre performanțele lui în sporturile extreme, despre relația cu Roxana, soția lui, dar și despre pasiunea lui pentru skandenberg.

Radu Valahu, totul despre relația cu soția sa

Valahu a vorbit despre cum s-a cunoscut cu Roxana, fiind o poveste cu totul neașteptată, aceștia întâlnindu-se la o emisiune unde el trebuia să recite poezii. La final, Bogdan Mocanu a acceptat provocarea și s-a măsurat în mușchi și forță cu Radu Valahu.

Deși are un aspect impunător, chiar înfiorător din cauza titlului de cel mai puternic român, Radu Valahu este un sensibil când vine vorba despre iubire. Acesta a vorbit sincer despre relația pe care o are cu soția lui, Roxana și care este secretul fericirii lor.

"Roxana e o persoană foarte puternică din toate punctele de vedere. Chiar dacă e un antagonism al dimensiunii, pentru că ea e mititică, nu are nici 50 de kg, eu am 140 aproape, e o luptătoare. Ne completăm foarte bine. Pe lângă iubire și respect, trebuie să existe completare, să faceți o echipă. Noi suntem o echipă, ne înțelegem foarte bine.", a declarat Radu Valahu.

Cum s-a cunoscut Radu Valahu cu soția lui?

Radu Valahu nu s-a putut abține și a povestit și despre cum a început totul între cei doi. Povestea una demnă de filme, ingredientul principal fiind chimia.

"Asta e tare. Prima dată în viața mea când am fost chemat să zic poezii la un post de televiziune, acolo ne-am cunoscut. Ea nici nu mă cunoștea, aici era paradoxul întâlnirii noastre, nu știa cine sunt, eu nu știam cine e și a fost chimia aia. Nu ne știam de la televizor ca să fie o conexiune vizuală. Atunci ne-am cunoscut, în 2014. Am rămas împreună de atunci. Ea a făcut primul pas, dar eu l-am făcut pe al doilea. A fost un deja-vu între noi. Între anumiți oameni există o chimie, că e de prietenie, soț și soție etc.. Eu nu sunt adeptul că extremele se atrag. Cine se aseamănă se adună și în momentul ăla am simțit chimia asta și niște deja-vuuri inexplicabile pe care le simțeam și eu și ea. Asta mi s-a părut foarte mișto.", a mărturisit Radu Valahu, la Bărbați vs Femei.

