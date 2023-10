”Cel mai rău mă durea” Dani Oțil ține și acum minte cuvintele tatălui. Ce i-a marcat copilăria prezentatorului?

In articol:

Dani Oțil s-a născut și a crescut la Reșița până când, alături de Răzvan Simion, și-a luat viața în mâini și s-a mutat la București.

Însă, deși are zeci de ani de când stă în Capitală și timpul l-a făcut soț și tată, prezentatorul încă își are în minte copilăria.

Citește și: ”Greu, nu sunt în cea mai bună formă” Gabriela Prisăcariu, decizie radicală, după o vară în care a dat uitării totul. Soția matinalului vrea să revină la viața de altădată

Dani Oțil ține și acum minte cuvintele tatălui [Sursa foto: Captura video]

Dani Oțil, copilărie împărțită între sport și muncă

O perioadă a vieții despre care ar putea povesti zile și zile la rând, dar care l-a și marcat din anumite puncte de vedere.

Deși a ajuns la 43 de ani, matinalul nu a uitat cum se simțea pe când era doar un copil plin de speranță și cu multe visuri, dar fără susținerea îndeaproape a familiei.

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

El spune că, deși mereu părinții l-au sprijinit, de cele mai multe ori, nu puteau să-l aplaude de aproape pentru reușitele sale sportive.

Și asta pentru că treburile gospodărești, pentru a avea un trai decent, îi acaparau părinții și timpul dedicat familiei.

„Cel mai rău mă durea când tata îmi spunea că merg la sapă sau la cules sau la mai știu eu ce tăiat de lemne(...) și nu poate să vină să mă vadă la meci”, a mărturisit Dani Oțil în podcastul postat de Iusti Fudulu pe YouTube.

Iar sacrificiile nu au fost făcute doar de părinți, ci și de copii. Pentru că familia conta și traiul depindea de toți, de la mic la mare, Dani Oțil spune că erau dăți când prioritățile casei erau mult peste dorințele și pasiunile lui.

Citeste si: Ce au mărturisit mirii din Irak, după ce ziua nunții lor s-a transformat într-un adevărat coșmar- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Accident rutier între un microbuz cu copii și un autoturism, pe DN 54. Trei copii au fost răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție- stirilekanald.ro

Citeste si: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă. Când au decis să facă marele eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: „Nici nu am vrut” Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu și-au dorit să facă nunta! Soția prezentatorului a spus tot adevărul, după o lună de la eveniment

Ceea ce înseamna că, uneori, mergea la muncă în timp ce colegii erau pe teren, acolo unde el și-a dorit mereu să se facă remarcat.

Și a reușit, în cele din urmă, căci și acum, tată și soț fiind, își hrănește pasiunile sportive și câștigă cupă după cupă.

”Jucam handbal în echipa liceului, aici am avut voie, că era cu liceul. De cele mai multe eram și eu (n.r. la treabă). Am ratat multe meciuri pentru că am fost la săpat. Ambiția nu era să le arăt, să le dau peste nas, dar ambiția era să pot în condițiile astea să fac ceva, pentru că în jurul meu aveam copii care nu aveau bunici ca ai mei, rupți în palme tot anul”, a mai spus matinalul.