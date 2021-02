Cel mai sexy saxofonist din România, transformare radicală! A devenit cât un munte

In articol:

Dacă la începutul carierei era slăbuț și firav, acum are un trup de invidiat, bine tonifiat și plin de mușchi, Mihai Andrei devenind un adevărat magnet pentru femei datorită corpului plin de mușchi.

Mihai Andrei este unul dintre

cei mai solicitați și talentați saxofonișți din România, dar care, în plus, are aspectul unui actor din filme de acțiune de la Hollywood. Saxofonistul a trecut printr-o transformare fizică impresionantă în ultimii ani, iar acum el nu mai are nicio problema în a se poză la bustul gol. Artistul a lucrat intens la sala, astfel că are în prezent un corp bine tonifiat, plin de mușchi.

Mihai Andrei, schimbare radicala de look

"Nu pot să spun că mă aflu într-o formă excelentă, în acest sport nu ești niciodată mulțumit, pot doar să spun că mă simt foarte bine în pielea mea. Totul a început în urmă cu 11 ani când am simțit nevoia de o schimbare în viața mea. Am început să mă antrenez, să mă documentez mai mult. Sunt genul de om care când vrea ceva, vrea atunci în momentul ăla, nu mai târziu iar aici lucrurile nu stau chiar așa.

Mihai Andrei e acum tatuat si plin de muschi

Este nevoie de timp, ambiție și seriozitate. Având în vedere meseria mea pe care o practic de copil, nu aveam timp să mă odihnesc suficient, nici acum nu pot spune că stau foarte bine la acest capitol având în vedere că majoritatea timpului îl petrec la studio, dar odată cu amânarea evenimentelor din cauza pandemiei, am reușit să mă odihnesc mai bine și am avut mai mult timp pentru antrenamente! Un foarte mare impact a avut și prietenul și totodată antrenorul meu, Alexander Florescu cu care m-am antrenat în ultimii 3 ani", ne-a declarat cel mai sexy saxofonist din România.

Saxofonistul Mihai Andrei, influențat în carieră de Vali Vijelie

“E bine să ai alături de ține oameni cu o energie pozitivă. Am avut norocul să întâlnesc oameni ce mi-au fost alături, am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Cel mai mare impact asupra mea l-a avut Vali Vijelie, mi-a plăcut întotdeauna felul lui de a fi, respectul pe care îl are pentru publicul lui, seriozitatea cu care își tratează meseria de artist. Am fost prezent alături de el la multe evenimente și emisiuni, mă uităm la el și îmi plăcea energia pe care o transmitea în jurul lui, mereu pozitiv și cu poftă de viață.(...) Îmi place ceea ce fac, o fac din suflet și cea mai mare satisfacție este atunci când văd că oamenii apreciază din suflet muzică mea. Pentru mine nu au contat banii niciodată, îmi place prea mult ceea ce fac și cred că aici este secretul succesului”, ne-a declarat saxofonistul Mihai Andrei.