„Cel mai tânăr nepoțel al meu” Mariana Ionescu Căpitănescu a devenit din nou mătușică de băiat! Sora artistei a născut și nimeni nu a știut

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu are o familie mare, cu 5 frați, din care ea este cea mai mare. Viața i-a adus cumplite necazuri în familie, atunci când unul dintre frații său și-a pus capăt zileleor, dar și frumoase și multe bucurii, iar una dintre acestea o trăiește din plin în prezent, de când cel mai mic nepoțel al său a venit pe lume.

Nu, nu Marcela Fota a făcut-o mătușică din nou, ci sora lor mai mică, pe nume Roxana.

Cu numai o zi în urmă, Mariana Ionescu Căpitănscu a fost prezentă la un eveniment în Craiova, acolo unde și-a încântat fanii cu vocea sa. Pe lângă admirația venită din partea fanilor ei, la eveniment artista a mai avut parte de o frumoasă surpriză, pentru că sora sa mai mică, proaspăt devenită mămică, a venit cu fiul ei la fața locului, pentru a-și vedea mătușica pe scenă. Artista nu s-a putut abține și le-a arătat admiratorilor ei o serie de imagini cu micuțul ei nepoțel, de care este foarte atașată. Numele băiețelului este Vlad Mihai, iar în momentul de față este cel mai tânăr membru al familiei.

„Vă prezint aici cel mai tânăr nepoțel al meu, Vlad Mihai a venit să mă vadă la spectacol. Vrei să joci? Vrea și el pe scenă.”, a spus Mariana Ionescu Căpitănescu în mediul online, fericită peste măsură că-și vede nepoțelul.

Citeste si: Gală eliminatorie mâine, 25 iunie 2023, la „Casa iubirii”! Noi adevăruri incendiare ies la iveală într-un nou episod de mâine, de la orele 16:00 și 19:00, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Criza din Rusia în imagini. Convoaiele Wagner trimise către Moscova ar urma să ajungă în curând la porțile capitalei- stirileprotv.ro

Citește și: Uite cum arată o petrecere cu mare ștaif! Am aflat lista artiștilor care vor cânta la nunta Mariei Constantin! Prietenii nu o lasă la greu| EXCLUSIV

Marcela Fota își mai dorește copii?

Marcela Fota are un băiat pe nume Daivd, în vârstă de 14 ani, din căsnicia anterioară cu regretatul său soț. Având în vedere că și-a refăcut viața, artista a fost întrebată de nenumărate ori dacă își mai dorește să devină mămică.

Fără să stea pe gânduri, de fiecare dată răspunsul cântăreței a fost afirmativ.

„Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă aşa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea. Și a fost, așa... am spus-o exact în acest mod.

Citeste si: „Nu-mi doream să stau într-o mocirlă” Doinița Oancea rupe tăcerea în legătură cu Lora și Ionuț Ghenu! Ce a spus actrița despre momentul în care s-a vehiculat că prietena sa i-a furat iubitul- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce Lia Bugnar nu își dorește copii. Fostul ei iubit, Anghel Damian tocmai a devnit tătic- radioimpuls.ro

Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Aşa că... ce o vrea Dumnezeu! Dar, nu.

Nu este vreun plan sau vreun proiect, pe care să mi-l fi propus și să zic: 'Domne', trebuie să se întâmple acest lucru!' Îmi place să dăruiesc iubire și cred că aș fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.”, a spus Marcela Fota în urmă cu câteva luni.

Citește și: Marcela Fota, într-o nouă vacanță exotică, în Săptămâna Mare, alături de familia sa! Artista a postat primele imagini pe contul de socializare