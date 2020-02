Flavius Biea și soția lui, Roxana au fost colegi de școală in clasele primare, au mers în excursii împreună, însă drumurile lor s-au despărțit pentru o perioadă. Flavius a plecat la liceu în Timișoara unde și-a început și cariera în box, iar Roxana a rămas la Arad, la liceu. Însă destinul a făcut să se reîntâlnească mai târziu, la facultate.

Citeste si: Faimosul Mirel Drăgan, show total la Timişoara! Schimbare uriaşă în cariera sportivului

Citeste si: Mike Tyson, declarații incendiare la 30 de ani de la ieșirea din închisoare: „Cineva fusese înjunghiat, eram iritat”

Dupa câțiva ani, cei doi s-au întâlnit la Timișoara, însă nu își mai aduceau aminte unul de celalalt. S-au îndrăgostit încă de la prima vedere, iar de la momentul întâlnirii, nu a mai durat mult până ce au devenit un cuplu. Cei doi nu au uitat nimic din primele lor întâlniri, din emoția trăită în acele momente cu adevărat speciale. Flavius este „bărbatul vieții ei” și nu trece zi în care să-i nu-i spună cât de mult îl iubește, iar el să o sărute la fel ca în prima zi. În 2014 s-au căsătorit și au și doi copii împreună, pe Kevin (3 ani) și Ranya (10 luni), cei doi bulgări de lumină și energie care le înseninează viața. Deja au trecut aproape 11 ani de când și-au spus prima dată „te iubesc”.

"Povestea noastră de dragoste ca pentru fiecare om care iubește și este iubit este cea mai frumoasă. Amândoi ne-am născut și am crescut la Arad, am fost împreună la școala din clasa I a până în clasa a VIII a, am fost în excursii împreună, aveam cunoștințe comune, colegi, am fost în vacante împreună însă nici unul nu ne-am amintit unul de celalalt, și ne-am cunoscut abia când am terminat eu liceul și am venit la facultate la Timișoara, el fiind deja aici. Țin minte și acum și probabil că o sa țin minte mereu ca după câteva întâlniri în care eu eram sau cel putin încercam să par inabordabilă el mi-a spus "Doamne, de ce nu mă lași să te fac fericită?" și de atunci are grijă să se țină de cuvânt. Ar fi absurd să zic că nu am întâmpinat și probleme, certuri, supărări, dar am trecut împreună peste toate și am încercat mereu să vedem partea plină a paharului", ne-a declarat Roxana, soția lui Flavius Biea.

Când spui boxer te gândești la un „băiat rău”. Flavius Biea e dincolo de tipare. Are curaj să intre în ring în haine cu paiete, poartă cu nonșalanță mănuși roz cu auriu, cu care își pune la pământ adversarii folosind mișcări puternice și precise, dar se ține deoparte de tot ce înseamnă violență în afara ringului. Are 1,78 m înălțime și puțin peste 69 de kilograme. Pare mic de statură și subțirel, iar dacă te intersectezi cu el pe stradă, ultimul gând care îți poate trece prin minte ar fi că e ditamai campionul intercontinental la box, un pugilist de temut pentru adversarii învinși și pentru cei pe care-i va înfrunta de acum înainte. Roxana este cea care îl susține, care îi repetă cât e de talentat, care știe că poate mai mult și E singurul om care a fost lângă el la victorii, dar și la unica înfrângere pe care a suferit-o, când l-a însoțit la Urgențe când a fost nevoie.

"Cred că pentru noi este Dragobetele de 10 ani în fiecare zi prin grija, respectul și iubirea pe care ne-o purtăm unul celuilalt. Până să îl cunosc pe Flavius nu întâlnisem un om mai talentat, mai ambițios și mai muncitor în ceea ce face. Faptul ca el era ca să zic așa un dur prin prisma sportului pe care îl practica iar în viața de zi cu zi un bărbat grijuliu, romantic și iubitor mi-au dat încrederea și forța să trecem împreună peste toate încercările vieții și a relației noastre, asta m-a făcut pe mine să renunț la tot ceea ce însemnau planurile mele de viitor iar visul lui să devină visul nostru. În momentul în care am simțit că el vrea să renunțe la carieră, am insistat și am decis să mă implic direct ni acest domeniu și probabil că asta a întărit și mai mult relația dintre noi și iată-ne după aproape 11 ani, celebrând iubirea în același mod cum o facem zi de zi, mereu împreună, aceeași noi, aceeași iubire doar că mai puternică decât ieri", ne-a mai declarat Roxana Biea.

„Dacă nu era Roxana, mă lăsam de box. Mi se pare totul prea dificil. Un cantonament de 2 – 3 săptămâni costă 5.000 de lire, iar acești bani eu nu îi câștig din box”, recunoaște sportivul. „Flavius e implicat total în casă: spală vasele, schimbă copiii, stă cu ei, pune rufele la spălat. Dacă nu ar fi așa, nu știu cum ne-am descurca”, a mai adăugat Roxana Biea.

Flavius Biea luptă la Timișoara! Mirel Drăgan va urca și el în ring

Flavius Biea a cucerit centura IBA intercontinentală la categoria semi-mijlocie în vara anului trecut, la sala „Constantin Jude” din Timișoara, după un meci cu mexicanul Jesus Gurrola. Anul acesta, Flavius Biea va da piept în main-event-ul galei „Boxing Fight Championship” cu un pugilist din Tanzania. În ringul din Timișoara, pe lângă Flavius Biea, va urca, pentru prima opară ca boxer, și Faimosul Mirel Drăgan.