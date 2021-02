Cel mai urât scandal de la Survivor România 2021. Alin Sălăjean și Musty, la un pas de bătaie în jungla Dominicană. Imagini stupefiante cu cei doi Războinici VIDEO

In articol:

După ce au pierdut meciul de recompensă în fața Faimoșilor și premiul ales de publicul de acasă, Războinicii s-au întors în camp tensionați. Fără coșul de legume și supărați, doar o scânteie a fost îndeajuns ca între doi concurenți să se declanseze una dintre cele mai urâte certuri de la debutul compeției Survivor România.

Alin Sălăjean și Musty, la un pas de bătaie în jungla Dominicană[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ceartă monstru între Alin Sălăjean și Musty de la Survivor România

Alin Sălăjean și Musty nu au o relație apropiată, iar câteva opinii diferite ale celor doi au evoluat în acuzații grave aduse unul la adresa celuilalt. O simplă mutare făcută de Alin în căsuța improvizată de Războinici l-a făcut pe Musty să reacționeze.

Fratele lui Kamara a încercat să-i explice de ce este mai bine cum spune el, iar de aici a fost doar un mic pas până amândoi au ajuns să-și reproșeze slaba performanță sportivă, dar și faptul că nu toți contribuie în aceeași măsură la activitățile din camp.

Alin: Vrei să dorm în junglă?

Musty: Dormi unde vrei!

Alin: Că numai tu vii cu ideile astea!

Musty: Și nu mă ocarî așa.

Nu sunt Moroșanu. Eu ți-am spus doar părerea mea. Mă deranjează egoismul tău!

Alin: Tu ești cel mai egoist dintre toți!

Alin Sălăjean și Musty, scandal la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Musty: Nu mai scuipa!

Alin: N-am făcut-o intenționat!

Alin: Eșți mai egosit decât toată lumea, în tot.

Musty: Tu ce ai făcut aici? Stai. Eu fac!

Musty: Nu eșți bărbat! Dormi non-stop!

Alin: Nu mai face nimic o săptămână și la fel de slab sportiv o să fii!

Alin: Eșți fals.

Lumea o să vadă la televizor. Falsitatea ta, falsitatea mea, performanța ta, performanța mea. Când o să vezitoate interviurile, să vezi ce s-a spus despre Ain și o să vezi ce s-a spus de Musty. Mie nu-mi este frică să te confrunt!

Musty si Alin, la un pas de bătaie în jungla Dominicană[Sursa foto: Captură KANAL D]

Musty: Te văd, sari la mine, eu nu vin către tine.

Alin: Sari la bătaie, vrei să spui? Vezi că tu te-ai bătut cu Georgiana!

Musty: Eu ajung obosit, nedormit, accidentat, pentru că obosesc prin lucrurile pe care le fac pentru toată lumea, am făcut căsuța asta, am adunat frunze..

Alin: Am tăiat și eu lemne...

Musty: Pentru că ți-a spus Maria să-ți miști fundul!

Alin: Nimeni nu lucrează, numai tu le faci pe toate, tu ești Superman.

Alin Sălăjean și Musty, scandal[Sursa foto: Captură KANAL D]

Echipa Faimoșilor câștigă meciul de recompensă în fața Războinicilor

Cele două echipe au dat tot ce au avut mai bun pe traseu, iar acest lucru s-a văzut din scorul strâns de pe tabelă. În cele din urmă, Faimoșii au fost cei care au reușit să se impună în proba de ștafetă, în care s-au confruntat Marilena și Starlin din echipa albastră și Elena Marin, alături de Sebastian Chitoșcă, din echipa roșie.

Concurenții din echipa albastră și-au acceptat înfrângerea și îi felicită pe Faimoși că au fost mai buni de acaeastă dată. Marilena și-a cerut scuze Războinicilor, pentru că a făcut o mică greșeală pe traseu, care i-a constat victoria pe colegii săi.

Starlin: Sunt momente și momente. Am încercat ce a fost posibil, dar Sebi a fost mai bun decât mine de data asta. Se întâmplă într-o competiție. Atăzi noi, mâine ei. Sebi și Elena au făcut un traseu extrem de bun, noi nu am reușit să ajungem la timp. Cred că am fost foarte buni și noi.

Marilena: Sunt foarte dezamăgită de mine, pentru că nu am adus niciun punct echipei mele astăzi, le cer scuze. Din păcate, știu că sunt o luptătoare și puteam mai mult, dar astăzi mi-am dat ultima putere din mine. În ultimele zile simt că mă sting și nu-mi mai găsesc motivația interioară și nici forța. Îi felicit pe Faimoși, le mulțumesc că mi-au dat încrederea să fac o ștafetă cu Starlin. Am căzut de două orila funie, am încercat să mă ridic și acolo am pierdut foarte mult. Nu a fost ziua noastră, dar vom câștiga meciul următor.