Contabilitatea este domeniul de activitate care se ocupa cu masurarea, cunoasterea, evaluarea si gestiunea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Acest domeniu de activitate este foarte important in orice afacere pentru ca acesta te ajuta sa tii sub control balanta financiara a firmei si, de asemenea, te ajuta sa scapi de problemele cu legea pe care le poti avea in cazul in care nu apelezi la serviciile unui contabil. Pentru ca o firma sa poata exista si pentru ca aceasta sa isi desfasoare activitatea in condtiile legii este necesara apelarea la serviciile unui contabil.

Serviciul de contabilitate trebuie sa fie unul de top pentru ca firma sa poata prospera din punct de vedere financiar

Pentru ca o firma sa se poata dezvolta si pentru a putea deveni eficienta din punct de vedere financiar este necesar ca in cadrul firmei sa lucreze doar oameni specializati la cel mai inalt nivel. Contabilul este unul dintre cei mai importanti oameni din cadrul unei firme motiv pentru care angajarea acestuia nu trebuie lasata la intamplare pentru ca poate avea consecinte negative asupra activitatii firmei.

In momentul de fata, din ce in ce mai multi proprietari de firme prefera sa externalizeze serviciul de contabilitate. Pe lanfa faptul ca o astfel de alegere este mai putin costisitoare pentru firma, ofera si o expertiza contabila de top. Avand in vedere ca nivelul de pregatire al contabilului influenteaza modul in care se desfasoara activitatea firmei, este necesar ca acesta sa poata oferi un serviciu de cea mai buna calitate. Pe piata exista foarte multe firme care ofera serviciul de contabilitate motiv pentru care o astfel de alegere trebuie realizata cu foarte mare atentie pentru a putea alege acel serviciu care ofera cel mai bun raport pret – calitate.

De peste 16 ani de zile, Real Cont – Audit ofera cele mai bune servicii de contabilitate din Bucuresti

Bucurestiul, capitala tarii noastre, este unul dintre cele mai dezvoltate orase din tara noastra din punct de vedere economic. Acest lucru se datoreaza numarului foarte mare de companii care isi desfasoara activitatea in acest oras. Numarul foarte mare de firme care isi desfasoara activitatea in Bucuresti face ca numarul firmelor care ofera servicii de contabilitate sa fie foarte mare. Asadar, pentru a putea alege o firma de contabilitate este necesar sa cercetezi foarte bine ofertele existente pe piata de specialitate. Sau poti apela la serviciile de contabilitate oferite de catre Real Cont – Audit, firma de contabilitate care de 16 ani de zile ofera cele mai bune servicii de contabilitate Bucuresti. Experienta avuta de catre personalul care lucreaza in cadrul acestei firme, varietatea de servicii oferite dar si numarul foarte mare de clienti multumiti de calitatea serviciilor oferite de catre aceasta firma de contabilitate sunt doar cateva dintre motivele pentru care Real Cont – Audit este cea mai buna firma de contabilitate din Bucuresti. Apeland la serviciile de contabilitate oferite de catre aceasta firma te vei putea bucura de urmatoarele avantaje:

- Costuri reduse. Este demonstrat faptul ca externalizarea serviciului de contabilitate este o actiune care contribuie la reducerea costurilor legate de personalul care lucreaza in cadrul firmei.

- Economie de timp.

- Gama de servicii complete. Pentru a putea raspunde unor nevoi cat mai mari, firma ofera o gama completa de servicii.

- Competenta si consultanta rapida. Specialistii care lucreaza in cadrul firmei sunt tot timpul la curent cu toate modificarile legislative pentru a putea oferi clientilor cele mai bune sfaturi dar si cele mai bune servicii de contabilitate. Pentru ca nivelul de calitate al serviciilor oferite sa fie cat mai ridicat trebuie mentionat faptul ca in cadrul firmei Real Cont – Audit lucreaza specialisti in domeniul financiar – contabil care sunt membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. Asadar, specialistii care lucreaza in cadrul Real Cont – Audit sunt mai mult decat indreptati sa iti ofere toate sfaturile de care tu ai nevoie pentru ca firma pe care o detii sa se dezvolte cat mai frumos si cat mai eficient din punct de vedere financiar.

- Orientare catre client. Toate serviciile de contabilitate oferite au in centrul atentiei satisfacerea nevoilor clientilor. Doar in felul acesta clientii pot fi fidelizati iar activitatea financiar – contabila a mediului de afacere sa se dezvolte intr-un mod cat mai benefic pentru economia tarii noastre.

- Nu in ultimul rand, vei beneficia de acoperire contractuala in cazul in care vei opta pentru serviciile de contabilitate oferite de catre aceasta firma. Firma de servicii de contabilitate Real Cont – Audit are incheiata o polita de asigurare care prevede despagubirea clientilor in cazul in care acestia sunt prejudiciati ca urmare a serviciilor de contabilitate oferite de catre aceasta firma.

Concluzii

Contabilitatea este domeniul de activitate fara de care mediul de afaceri nu poate exista. Acest detaliu este prevazut si in legislatia aflata in acest moment in vigoare. Pentru ca este mult mai rentabil din punct de vedere financiar dar si profesional, din ce in ce mai multi proprietari de firme externalizeaza serviciile de contabilitate. De 16 ani de zile, firma Real Cont – Audit ofera cele mai bune servicii de contabilitate din Bucuresti. Daca si tu iti doresti sa beneficiezi de cele mai profesioniste servicii de contabilitate dar si de cele mai bune preturi de pe piata apeleaza cu incredere la aceasta firma. Pentru a atrage un numar cat mai mare de clienti, aceasta firma vine in intampinarea clientilor cu oferte mai mult decat atragatoare. Pentru a beneficia de acestea acceseaza site-ul celor de la Real Cont – Audit.