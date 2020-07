Care sunt cele mai bune unelte pentru gradinarit

Uneltele pentru gradinarit au rolul lor important in gospodaria unui om. Dacă primavara ne pregatim uneltele pentru pregatirea solulului, copacilor, florilor si arbustilor, vara pentru intretinere si curatari necesare dupa boala, ofilire, ruperi, caderi, toamna acest proces are loc pentru curatarea de uscaturi si pregatirea gradinii pentru iarna .

Este important sa stii ce unelte pentru gradinarit sunt de buna calitate, deoarece, de exemplu, uneltele metalice ieftine ruginesc si se indoaie usor, iar aliajele proaste ruginesc si se corodeaza dupa cateva utilizari.

WOWbiz ofera cateva exemple de unelte pentru gradinarit de care orice barbat are nevoie in gospodarie.

Foarfeca de mana, unelta de gradinarit pentru primavara

Necesare mai ales primavara, pentru curatarea pomilor si arbustilor, foarfecele de gradina isi gasesc destule intrebuintari si pe timpul verii, cum ar fi indepartarea florilor ofilite sau taierea crengutelor uscate sau afectate de boala. Este o unealta pe care este bine sa o iei cu tine cand inspectezi gradina sau livada – in timpul verii oricand gasesti ceva de curatat.

Modelul cu 2 lame taioase (sistem bypass) aer o actiune similara cu a unei foarfeci obisnuite, cele 2 lame suprapunandu-se. Este un foarfece bun pentru orice fel de taieri, dar mai ales pentru cele care necesita acuratete, la ramuri tinere.

Modelul cu un singur tais (sistem nicovala, ca in imagine) are o lama ascutita, confectionata dintr-un metal mai dur si o lama neascutita, dintr-un metal mai moale, care actioneaza ca o nicovala asupra caruia preseaza lama taioasa. Taietura nu va fi la fel de precisa ca in cazul foarfecelor bypass, dar taie foarte usor ramurile dure si uscate.

Foarfeca telescopica

Foarfeca telescopica, cu manerele sale lungi, este folosita la indepartarea ramurilor mai groase si a lemnului imbatranit si dur. Manerele telescopice si sistemele de parghii inglobate o fac usor de manuit, iar puterea necesara pentru a taia este mult mai mica decat s-ar crede tocmai datorita acestora.

Cu cat manerele sunt mai lungi, cu atat se ajunge mai usor in locurile aflate la inaltime si in interiorul arbustilor cu ghimpi.

Foarfece pentru gard viu

Vara gardurile vii, ca si gazonul, au cea mai intensa actictivitate” cresc, infloresc, se ramifica, asa ca tinerea lor sub control sau toaletarea usoara, functie de fiecare specie, este una dintre placerile gradinaritului.

Fierastrau pentru crengi

Pentru indepartarea ramurilor mai groase se foloseste fierastraul. Tipurile de fierastrau fara cadru incap mai usor intre ramuri, au lame mai late si in general taie prin tragere, de aceea lama nu se deterioreaza. Cele pliabile sau cu teaca sunt usor si sigur de transportat si depozitat.

Furtunul de gradina cu pistol de stropit

Furtunul rezistent este mobil si usor, iar pistolul de stropit permite deschidere si inchiderea jetului de apa dupa bunul plac si ajustarea jetului dupa nevoi: cel subtire si puternic este bun la indepartarea impuritatilor, iar cel bland, ca o ploaie de vara este perfect pentru udarea rasadurilor abia puse sau a semintelor de gazon

Lopata

Lopata este unealta care se foloseste pentru antrenarea, aranjarea si raspandirea materialelor usoare, precum pamantul, mulciul sau compostul.

Harlet sau cazma, cele mai cautate unelte pentru gradinarit

Slabirea solului compact, saparea santurilor, a gropilor, reprezinta unele dintre lucrarile cele mai grele in gradinarit. Munca va fi usurata daca manerul cazmalei are forma si lungimea potrivita inaltimii lucratorului, iar lama haletului este slefuita intens.

Dispozitiv de cules fructe

Cu ajutorul dispozitivului de cules cu maner telescopic, prevazut cu saculet textil, se poate ajunge la o ianaltime mai mare, deci recoltarea furctelor – chiar daca este mai lenta – se poate efectua de la nivelul solului, nu este nevoie sa se urce in pom.

Unelte de gradinarit pentru plivit si aerat solul

Odata ce micile plante au rasarit si rasadurile s-au prins, daca nu cumva ai optat pentru un sistem de mulcire, trebuie sa te ocupi de plivit si prasit. Indepartezi astfel buruienile si slabesti structura solului care dupa fiecare ploaie are tendinta de a se tasa si prinde crusta.

Poti alege unelte tot din gama celor combi sau multifunctionale: se depoziteaza mai usor.

Grebla pentru sol

Oricand ai ceva de sapat, imediat dupa aceea trebuie sa si faramitezi si sa nivelezi, indepartand in acelasi timp ranacini si fire incapatanate de vegetatie. Grebla metalica cu dinti rezitenti este ideala pentru aceasta munca, dar si pentru indepartarea muschiului din gazon, strangarea resturilor persistente din iarba sau lucrul la un nou strat.

Grebla pentru frunze

Verisoara ei mai usoara este grebla pentru frunze si resturi usoare: suficient de puternica pentru a strange frunze uscate sau resturi usoare de iarba, grebla pentru frunze este special proiectata pentru a nu strica gazonul. Nu va fi eficienta daca iarba taiata a fost foarte mare, dar pentru toaletarea curenta este foarte buna.