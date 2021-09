Pentru ca anul 2021 se apropie cu pasi repezi de final, a venit momentul in care se trage linie si se determina care au fost trendurile acestei perioade. Industria de carte nu face exceptie si stabileste clasamentul celor mai bine vandute carti, care au cucerit cititorii din intreaga lume.

La fel a procedat si libraria online Bookzone, care ti-a pregatit un top cu cele mai citite carti psihologice ale anului.

Domeniile de dezvoltare personala si de psihologie pastreaza primele pozitii in preferintele cititorilor romani care, pe tot parcursul anului, au incercat sa descifreze misterele gandirii umane pentru a se intelege mai bine pe ei insisi si pentru a-si explica comportamentul si mentalitatea celor din jur.

Veste buna este ca anul inca mai are cateva luni si ca, in acest timp, ii poti „prinde din urma” pe cei care deslusit o parte dintre secretele mintii umane. Asadar, iata cum arata topul celor mai citite carti psihologice ale anului!

Arta bucuriei – Goliarda Sapienza

Goethe spunea ca „fiecare are in mainile sale propria fericire, precum artistul are o materie bruta, careia vrea sa ii dea forma”. Adevarul este ca fericirea poate fi o stare pe care alegi sa o creezi in fiecare secunda a vietii tale.

Cum ti s-ar parea sa inveti despre arta de a fi bucuros prin prisma unui roman semnat de scriitoarea siciliana Goliarda Sapienza, o figura marcanta a miscarii feministe din Italia?

Prin prisma personajului principal, care isi nareaza viata la persoana intai, cititorul descopera lectii nepretuite despre natura umana, despre vraja amintirilor, dar si despre puterea de trai viata sub semnul bucuriei.

Desi nu intra in categoria de carti psihologice, poti fi sigur ca acest roman iti va oferi raspunsuri pe care le cautai de mult timp.

Ziua in care m-am iubit cu adevarat – Andreea Savulescu

Una dintre cele mai citite carti psihologice ale acestui an este reprezentata de volumul semnat de Andreea Savulescu. Considerat o carte-terapie, „Ziua in care m-am iubit cu adevarat” a invatat cititorii de pretutindeni cum sa vindece ranile trecutului si sa isi recapete increderea in viitor.

Autoarea apeleaza la doua perspective, cea personala si cea psihologica, si te invata cum sa iti oferi iubirea pe care o meriti cu adevarat.

De asemenea, daca ti-a placut aceasta lectura, trebuie sa citesti si „Traieste autentic”, semnat de aceeasi autoare. Scris atat pentru sine, cat si pentru cei care se aflau intr-o situatie asemanatoare, acest volum iti arata cum sa gasesti pacea si fericirea, fiind sincer cu tine insuti.

Corpul nu uita. Vindecarea traumelor profunde din inconstient – Myriam Brousse, Valerie Peronnet

In clasamentul celor mai cautate carti psihologice din acest an se afla si volumul care te ajuta sa descifrezi limbajul propriului corp. Amintirile nu sunt stocate doar in creier, ci si in corpul tau, care depaseste mai greu traumele prin care a trecut. Prin intermediul acestei carti, vei invata cum sa iti asculti trupul si cum sa interpretezi mesajele pe care ti le transmite pentru a-ti vindeca atat sufletul, cat si corpul.

Iar lista nu se incheie aici. Daca vrei sa descoperi mai multe carti psihologice, nu ezita sa accesezi platforma online a librariei Bookzone, unde vei gasi cele mai interesante titluri din diferite domenii, precum relatii si sex, comunicare, increderea in sine, meditatie, mindfulness si multe altele!