In articol:

Chiar dacă ne aflăm încă sub restricții datorită pandemiei și se impun condiții de siguranță pe care trebuie să le urmăm, asta nu înseamnă că nu există o multitudine de modalități de a ne distra. Până la urmă, vara este cea mai plăcută și relaxantă perioadă a anului.

Spre deosebire de primăvara acestui an, când am fost mai degrabă țintuiți în case, acum avem acces la diferite locuri în exterior unde să ne bucurăm de serile calde, de briza mării sau de răcoarea muntelui când mergem în drumeții.

O mare parte însă dintre noi aleg să-și petreacă majoritatea timpul acasă, pentru siguranța pe care o oferă lipsa contactului cu oamenii, în locații aglomerate. Și chiar și atunci când alegi să rămâi acasă, ai la dispoziție o mulțime de activități cool cu care să te relaxezi. Mediul online ne hrănește orice nevoie avem, de la filme și seriale distribuite de servicii precum Netflix la jocuri pe calculator, cursuri gratuite sau tutoriale pentru proiecte pe care le poți face singur acasă. Dar să aruncăm o privire la cele mai populare modalități de a te distra vara asta.

Distractivele jocuri online

Industria jocurilor pe calculator crește rapid de la o perioadă la alta, fiecare an aducând cu sine noi lansări, continuări ale unora dintre cele mai faimoase jocuri. Pentru asta, poți să te folosești de computerul personal, de telefonul mobil sau diferite dispozitive adiacente precum PS4, Xbox sau Nintendo. Printre cele populare jocuri de anul acesta se numără: League of Legends, Fortnite Battle Royale, Call of Duty: Warzone sau Halo 3.

Dacă doza de amuzament oferită de acestea nu e suficientă și vrei să ridici puțin miza, alege să faci și niște bani în timp ce te distrezi. Ai opțiunea Second Life, un joc online ce-ți poate aduce câștiguri pe termen lung.

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Unii dintre noi însă, aleg să meargă spre un alt tip de divertisment, care combină distracția cu norocul și multă adrenalină. Și să nu mai vorbim de entuziasmul pe care-l produce momentul în care lovești un jackpot. Este evident, vorba despre cazinourile online. Sloturi celebre cu tematici clasice sau super actuale, inspirate din poveștile sau filmele tale preferate, jocuri de masă complexe cu mize numai bune de încercat sau pariuri sportive – opțiuni atrăgătoare pe care le găsești la cele mai cool cazinouri online.

În plus, cazinourile online sunt prezente și pe dispozitivele mobile, drept urmare te poți distra la pariuri de oriunde te găsești. Iar spre deosebire de cazinourile stradale, cele online te întâmpină cu o mulțime de bonusuri și oferte promoționale, bani cash sau rotiri gratuite, beneficii pe care să le folosești la jocurile tale de noroc preferate.

Teatru și film în aer liber

Cei care vor să iasă din casă și duc dorul activităților culturale sunt încântați să afle că au la dispoziție opțiuni, chiar și în timpul acestei perioade încărcate de efectele pandemiei. Mersul la teatru este acea experiență elegantă, ce presupune consumul de artă într-o modalitate extrem de emoționantă, iar teatrele românești își mențin ușile în continuare închise, dar nu și stagiunile.

Mai toate și-au mutat activitatea în aer liber, în condiții de deplină siguranță. Teatrul Național București își susține spectacolele la Amfiteatrul TNB, pe scena amplasată deasupra Teatrului Național. Astfel te poți bucura de nopți de vară sus pe teatru, în cuvintele lor din comunicatele de presă. Teatrul Mic și-a programat spectacolele stagiunii estivale pe scena Teatrului de Vară Herăstrău sau pe o scenă special amenajată în inima Parcului Cișmigiu. Normele impuse de autorități sunt respectate așa că grăbește-te să-ți achiziționezi bilete la cele mai interesante piese de teatru.

Aceleași condiții se aplică și unor cinematografe care și-au reorganizat activitatea și țin proiecții în aer liber. Terasa Cinema Elvira Popescu găzduiește filme pentru toate gusturile, la fel și Grădina cu Filme din Piața Lahovari, care pune la dispoziție proiecții în fiecare seară. O experiență ceva mai nouă în țară este Drive-In Cinema, la Event Park Snagov. Aici poți viziona filmele preferate, din propria mașină, o activitate inedită, clar de încercat.

Învață ceva nou

Timpul liber pe care-l avem poate să fie folosit și pentru a face lucruri creative și educaționale. Urmărește tutoriale care să te învețe să gătești cele mai pretențioase feluri de mâncare, să faci yoga de acasă sau să te apuci de grădinărit. Multe universități internaționale de prestigiu oferă în această perioadă cursuri online gratuite. Nu ezita să profiți de ele și să te specializezi într-un domeniu nou sau să descoperi mai multe despre un hobby.

Tot acum este momentul să înveți o limbă străină, activitate pentru care nu ți-ai găsit niciodată timp. Nu este nevoie să apelezi la un tutore, o poți face de acasă, folosind una din multele aplicații ce au devenit extrem de populare în ultimii ani, pentru eficiența lor, precum Duolingo sau Babbel.

Ieși la picnic cu prietenii

Și dacă vrei să-ți impresionezi prietenii cu expresiile pe care tocmai le-ai învățat într-o limbă străină, alege să mergi la picnic în locuri mai retrase. Poate să fie vorba de parcul preferat, o pajiște dintr-o pădure în afara orașului sau chiar pe o plajă virgină de la malul Mării Negre. Vadu este una dintre locațiile preferate de la mare, unde te poți relaxa în liniște, departe de civilizație, ca apoi să te întorci în oraș cu bateriile încărcate. Aici ai și posibilitatea de a-ți aduce un cort, pentru a rămâne peste noapte după ce te-ai bucurat de un apus de poveste în sunetul valurilor.

O altă opțiune este să mergi la munte, fie pentru a face drumeții în munți sau pentru a campa pe cele mai impresionante coline. Dacă însă îți dorești o experiență mai aproape de

viața de oraș, tot mai mulți oameni aleg să închirieze vile private, ce se găsesc în natură, unde poți avea acces și la o piscină.

Variantele pentru a te distra și relaxa în siguranță, în această vară, sunt multe. Important este să găsești activitățile preferate, pe care le poți experimenta fie din confortul casei tale ori în aer liber, pe cont propriu sau înconjurat de cei drag