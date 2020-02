Cele mai grave 10 greseli pe care femeile le fac in pat

Si asta pentru ca, probabil, tipul cu care au o relatie nu s-a plans niciodata in legatura cu performanta lor in dormitor. Prin urmare, ce gasesc barbati gresit in legatura cu modul unei femei de a face amor?



Iata top 10 greseli pe care femeile le fac in pat:

1. Nu comunica

Una dintre cheile imbunatatirii intimitatii este comunicarea. Multe femei insa, nu se concentreaza pe propria sexualitate si presupun ca barbatul ar trebui sa le invete tot ce trebuie sa stie. Unele femei nu-si dezvaluie emotiile si cad prada ideii ca, automat, partenerul va sti sau va simti ce se intampla cu ele. Insa, niciun barbat nu va sti daca iubitei sale ii place sau ii displace un anumit lucru daca nu i-a spus vreodata.

2. Nu dau dovada de entuziasm

Entuziasmul sexual al unei femei dezvaluie si interesul ei pentru partener. Acest lucu nu inseamna ca trebuie sa rupa norii de fiecare data, insa partenera trebuie sa arate ca este interesata de sex, sa fie deschisa si sa paraseasca zona de confort si, uneori, sa incerce lucruri noi.

Niciunui barbat nu-i face placere sa faca sex cu un corp inert. Cand o femeie sta doar intinsa pe spate, nu face nici o miscare sau nu scoate nici un sunet si il lasa pe barbat sa faca ce vrea el, fara sa se implice absolut deloc, ei bine acest tip de comportament nu este unul care sa entuziasmeze pe cineva. Dimpotriva!

