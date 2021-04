Cele mai incomode întrebări pentru invitații emisiunii 40 întrebări cu Denise Rifai. Cum au fost puși în dificultate

In articol:

Printre invitații care au răspuns celor 40 de întrebări cu Denise

Cum se desfășoara emisiunea lui Denise Rifai

Rifai s-au numărat nume grele din România. De la vedete de televiziune, cântăreți, actori și chiar politicieni, cu toții au fost puși în situații incomode. Unii au răspuns fără teamă, alții au evitat.

Cele mai incomode întrebări pentru invitații emisiunii 40 întrebări cu Denise Rifai[Sursa foto: Facebook]

Prezentatoarea Denise Rifai adresează invitatului 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare, invitatul va avea la dispoziție două minute să răspundă. Dacă îi rămâne timp și prezentatoarea consideră că răspunsul este interesant și dezvoltat, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde celorlalte întrebări. De asemenea, invitatul are dreptul să refuze să răspundă.

Invitatul are dreptul la finalul emisiunii să adauge comentarii la răspunsurile oferite anterior, dacă simte că a omis anumite detalii.

Întrebări incomode la care au raspuns Sorin Oprescu, Silviu Prigoană, Dan Negru și Alexandra Stan

Sorin Oprescu

„Am avut și eu greșelile mele, ca fiecare. Pe majoritatea am putut să le repar, sfătuindu-mă. Fiecare chirurg are aleea sa la cimitir.

Important e sa fie scurtă. M-am gândit de multe ori dacă puteam face mai mult. Am avut îndoieli întotdeauna”, a răspuns el când a fost întrebat dacă a greșit vreodată în calitate de medic.

„La început, pentru că trecusem printr-o traumă. A venit neașteptat divorțul. Nu mă simțeam vinovat. Neînțelegeri cu socrii. Nu vreau să-mi amintesc. Apoi mi-am găsit echilibrul în muncă, de dimineața până seara. Am primit responsabilități.

Dan Negru

Nu m-a întrebat nimeni nimic, dacă vreau să fiu ministru sau ceva. Am putut să mă gândesc de la o vârstă că nu am voie să încurc pe nimeni, mă refer la fete”, a răspuns invitatul când a fost întrebat de ce s-a mai căsătorit niciodată.

„Am lucrat cu Andreea mult timp. Și am iubit împreuna televiziunea. Ne-a plăcut jobul. Andreea are copii, eu am copii”, a răspuns Dan Negru, atunci când a fost întrebat daca s-a iubit cu Andreea Marin.

„Da, în dulap. Mai iese din dulap să le dea copiilor de mâncare. Avem un dulap confortabil. Eu sunt un tip mizantrop, asociabil”, a răspuns el atunci când a fost întrebat dacă își ține soția departe de televiziune.

Silviu Prigoana

Întrebat despre pensia pe care o primește, Prigoană a răspuns direct: ”32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adică am 37.000 de lei, aștept mărirea de 40% așa cum s-au lăudat guvernanții ca să ajung la 47- 48.000 de lei, cât e cursul euro. Să am 10.000 de euro pe lună ca să dau și eu anunț la matrimoniale «Tânăr pensionar, cu pensie atractivă, aștept ofertele»".

Alexandra Stan

„Da, uneori, n-aș putea spune că tot timpul. (n.r. dacă este bisexuală) Eu iubesc și bărbații și femeile. Vine tot din capacitatea mea mare de a iubi. Eram eu cu un bărbat și cu o femeie, când era în grup.

Nu mai sunt geloasă, cum eram când eram mică. Lucrurile nu sunt forțate, lucrurile se întâmplă. Trebuie să accepți realitatea. Acum sunt singură. Nu am mai fost singură de mulți ani. N-am făcut sex de dinainte să plec la Survivor.

Dau foaie cu foaie ca la ceapă și să cunosc esența. Vreau să mă cunosc ca femeie și să mă și perfecționez din toate punctele mele de vedere. Nu, nu mai sunt cu Bogdan Drăghici, dar suntem prieteni, nu ne-am certat.”, declară Alexandra Stan.

Lista invitaților care au fost în platou la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai

Marian Drăgulescu este un campion român la gimnastică și a răspuns întrebărilor incomode din emisiune legate de retragerea sa din sport, dar și despre trecutul său, despre divorț și motivele pentru care și-a lovit soția.

Cozmin Gușă a răspuns seriei de întrebări legate de viața personală, de speculațiile apărute în presă cu privire la relațiile sale amoroase.

Alexandra Stan este o cântăreață care a ajuns în topurile internaționale. Ea a vorbit despre traumele suferite în urma bătăii primite de la impresarul său și a vorbit și despre orientarea sa sexuală.

Marius Manole este unul dintre cei mai mari actori ai teatrului românesc. În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", actorul a vorbit despre familie, copilărie, dragoste și greutăți.

Viorica Dăncilă a fost premirul României și în cadrul emisiunii, invitată a răspuns întrebărilor incomode:" Ați meritat funcția de premier?, De ce făceați atâtea gafe?, Aveți intervenții estetice?, Care este cea mai scumpă broșă pe care o aveți?, I-ați găsit loc de muncă fiului?, V-a jignit vreodată Liviu Dragnea?, Sunteți ipocrită?"

Adrian Năstase a fost vizibil emoționant în platoul emisiunii atunci când s-au atins subiecte sensibile cum ar fi tentativa de sinucidere, condamnarea la închisoare și viața de familie.

Petre Roman, fostul premier al României, a explicat care au fost motivele divorțului de Mioara Roman și cum și-a cunoscut actuala parteneră de viață, Silvia Chifiriuc, cu care are și un copil.

Elena Udrea a mărturisit că Traian Băsescu este una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Fostul ministru a răspuns celei mai incomode întrebări: "Ați fost iubita președintelui?"

Teo Trandafir, unul dintre cei mai mari și îndrăgiți oameni de televiziune, a oferit un interviu tulburător, despre cele mai grele momente din viața sa.

Victor Ponta a vorbit deschis despre cariera sa de politician, dar și despre aspecte din viața de familie. De asemenea a detaliat relația pe care a avut-o cu președintele Traian Băsescu.

Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi prezentatori tv, a vorbit despre succes, despre prietenie, despre viața personală.

Ludovic Orban, un politician cu aproape 30 de ani de experiență, a vorbit despre momentele mai puțin dorite în care a fost surprins, despre politică și despre regrete.

Anamaria Prodan a vorbit despre familie, carieră și bani. În timpul emisiunii a fost provocată să spună prețul bijuteriilor pe care le poartă în acel moment, iar suma s-a ridicat la jumătate de milion de euro.

Cristian Borcea a făcut dezvăluiri incendiare despre femeile din viața sa. A recunoscut că s-a îndrăgostit de Valentina Pelinel în timp ce era căsătorit cu Alina Vidican.

Irinel Columbeanu a vorbit despre căderea sa financiară, despre prieteni și despre relația pe care a avut-o și o are în prezent cu fosta soție Monica Gabor.

Dan Bittman a izbucnit în lacrimi în platoul emisiunii atunci când a vorbit despre părinții săi. Aceștia s-au stins din viață la câteva luni distanță.

Vali Vijelie a răspuns celor mai incomode întrebări din partea prezentatoarei Denise Rifai. El a răspuns dacă a dat spagă pentru permisul de conducere, dar și care a fost cea mai mare sumă de bani cu care a plecat de la un eveniment.

Cristian Piedone a fost întrebat despre vina pe care o simte după tragedia de la Colectiv, dar și dacă este pregătit să meargă la închisoare.

Ion Cristoiu a vorbit despre politică, despre politicieni care au încercat să-l corupă, dar și despre banii câștigați din presă.

Silviu Prigoană a fost primul invitat care a refuzat să răspundă la o întrebare. El a solicitat să i se adreseze altă întrebare în locul celei care se referea la cearta cu frații săi.

Dan Barna a fost intrebat dacă i-a furat partidul lui Nicuşor Dan şi dacă se află în vreun conflict cu primarul Capitalei

Marian Vanghelie a vorbit despre condamnările și dosarele pe care le are, a vorbit despre nevinovația și nedreptatea care i se face, dar și despre familia sa.

Gică Popescu a oferit detalii tulburătoare din închisoare. El a vorbit despre ce a simțit în închisoare în noaptea în care tatăl său a murit.

Ilie Năstase a vorbit despre căsătortia cu Brigitte Sfăt, despre care spune că nu i-a adus nimic bun. A mărturisit că doar fosta sa soție a avut de câștigat imagine de pe urma acestui mariaj.

Viorel Cataramă printre dezvăluirile făcute, omul de afaceri a recunoscut că are mai multe operații estetice și este pacientul soției sale.