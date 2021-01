Cele mai mari mituri despre strategiile pentru a castiga la pacanele

ian 28, 2021 Autor: Amalia Florea

Pentru ca jocurile de pacanele online sunt tot mai populare si pentru ca foarte multe persoane le acceseaza, in jurul lor s-au creat si o serie de mituri si povesti urbane, pe care, daca esti incepator nu ar trebui sa le crezi neaparat sau ar trebui sa le intelegi. Ti le prezentam pe cele mai des auzite dintre ele si le demontam pe fiecare in parte.

Utilizarea magnetului

Cu siguranta cu timpul ai auzit ca la pacanele exista si strategii, mai ales pentru cele din baruri

si din cazinouri fizice. Ei bine, sunt si jucatori mai in varsta care nu recomanda pacanelele fizice tocmai din acest motiv. Mitul spune ca atunci cand este apropiat un magnet de aparat, jucatorul poate sa vada ce urmeaza sa primeasca la pacanele, mai ales atunci cand obtine un dublaj. Trebuie sa mentionam ca daca acest lucru a fost valabil vreodata, in prezent nu nu mai este. La aparatele moderne din prezent, tehnica aceasta este complet inutila, deci daca acesta este singurul motiv pentru care nu intrii online, iti recomandam sa renunti si sa incerci variantele confortabile si ofertante ale cazinourilor din mediul virtual.

Aplicatii si dispozitive magive

Sunt si persoane care afirma ca au tot felul de aplicatii si de dispozitive magice care le ajuta sa

castige. Specialistii din domeniu atrag atentia ca acestea sunt doar mituri. De asemenea, combinatiile magice ale anumitor taste care pot “ameti” aparatul sunt tot mituri pentru ca ele nu vor intoarce niciodata cotele in favoarea ta, deci poti a uiti de ele.

Se recomanda evitarea aparatelor la care cineva a castigat

Acesta este un alt mit pe care il cred cei care merg in cazinourile fizice.

Cei care cred in acest mit afirma ca este mai bine sa investesti in aparatele la care nu s-a mai castigat de mult. In realitate, nu exista nicio explicatie logica pentru acest lucru. scripturile pe care jocurile le folosesc sunt extrem de complexe si jucatorii nu vor putea niciodata anticipa care este aparatul care poate sa genereze castiguri. In plus, acelasi software, chiar mai complex se foloseste si in cazinourile online, unde nu se mai poate pune problema de un aparat castigator.

Simboluri cu indicii

Un alt mit foarte celebru atat online cat si offline este acela ca anumite simboluri care vin in jocuri sunt un semn care transmite ca urmeaza sa primesti ceva special. Spre exemplu, in Sizzling Hot, veteranii spun ca daca jucaotrul are 5 stelute la o singura mana, urmeaza sa primeasca cinci 7. Iti recomandam sa fii sceptic la astfel de afirmatii si sa nu te hazardezi. Fiecare joc genereaza random rezultatele iar acestea sunt independente de la o mana la alta, rezultatul anterior nefiind luat in calcul.

Acestea sunt cele mai comune mituri de la pacanele si iti recomandam sa nu tii cont de ele. Atunci cand vrei sa joci la pacanele este suficient sa fii major si sa alegi o casa de pariuri online care sa fie de incredere. De asemenea, este bine sa investesti rational in pacanele, atat online cat si offline.