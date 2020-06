Cele mai periculoase droguri din lume. Ce se ascunde în spatele lor

In articol:

Provenite din vremuri străvechi, drogurile au cunoscut o dezvoltare incredibilă, fiind viciul care a cucerit cel mai repede teritorii intinse din randul tinerilor. Fata de bautura si tigarile, alte doua vicii mortale, drogurile ucid mult mai repede.

Dependenta de droguri sau abuzul de substante ilegale a devenit un fenomen des intalnit. Pentru cei care nu au tangente cu acest subiect este imposibil sa-i inteleaga in totalitate pe cei care folosesc droguri si felul in care vad acestia din urma lucrurile.

De la utilizare pana la dependenta este un pas si de cele mai multe ori avem tendinta sa spunem ca "nu suntem genul care sa devenim dependenti". Pe aceasta premisa putem incerca sa luam o prima doza si cand nici nu ne asteptam ne trezim ca nu stim cum ai ajuns in acel stadiu.

Complicatia pe care o au toate acestea in comun este riscul de stop cardiac din cauza tensiunii crescute si a batailor neregulate ale inimii, iar cele mai puternice dintre droguri pot duce la dementa, paranoia si depresie.

Aceasta lista facuta de Listverse.com este utila atat celor care nu iau droguri (de cele mai multe ori avizi dupa informatii de gen, nefiind cunoscatori), dar si pentru consumatori (pe care nu ii voi numi "junkers"/"junkies") - intotdeauna e loc de mai multe cunostinte.

Lista cu cele mai periculoase droguri din lume



10. PCP (Fenciclidina)

Sau Angel Dust, Wet, Sherm, Sherman Hemsley, Rocket Fuel, Ashy Larry, Shermans Tank, Wack, Halk Hogan, Ozone, HannaH, Hog, Manitoba Shlimbo, Embalming Fluid. Substanta face parte din categoria anestezicelor si, fumat, prizat sau inghitit, are efecte haluginogene, blocheaza receptorii de durere si afecteaza centri motorii. PCP este mai periculos decat celelalte categorii de halucinogene.

9. Shrooms

Ciupercile halucinogene contin subtante care dau stari psihedelice. Efectul lor dureaza intre 3 si 7 ore, in functie de doza, metoda de preparare si metabolsimul persoanei. Efectele mizeaza pe vizual si auditiv si apar dupa aproximativ o ora.

8. Marijuana

Cannabis, iarba, weed, green, g sau cum vreti sa ii spuneti este psihoactiva si are efect halucinogen, fie ca este fumata sau ingerata. Cantitatea minima necesara de THC (cristalele albe de pe frunze) pentru a-si face efectul este de 10 micrograme per kilogram de corp. Consumata, altereaza functiile motorii si activitatea creierului, iar efectele sunt foarte diferite, influentate de absolut orice factor - poti fi relaxat, fericit, depresiv, irascibil, panicat, paranoic.

7. Opium

Opiu, opium, nu conteaza cum i se zice, contine aceeasi cantitate mare de codeina si de morfina, din care se produce heroina, semi-sintetica. In unele tari este folosit ca drog recreational, insa in general este interzis, fiind pe lista narcoticelor. Efectul este unul de anesteziere, asemanator cat de cat cu Ketamina (K, Kay, Special K, Vitamina K etc.).

6. Ecstasy

Ex, X, boabe este un drog recreational adesea asociat cu drogurile luate in cluburi de noapte. Efectele drogurilor de genul Exstasy presupun ascutirea simturilor, euforie, empatie, dragoste, fericire, senzatia de claritate a mintii. Pulsul crescut si inclestarea dintilor sunt alte efecte comune.

5. LSD

LSD, L, Acid, Lucy sau Sidney iti dilateaza pupila, reduce apetitul si clasicele tensiune crescuta sau scazuta, inclestarea dintilor, ameteala, amorteala, cresterea glicemiei etc. Asta fizic. Psihic, efectele difera de la om la om: culori radiante, suprafete care par sa sa tremure, distorsionarea timpului. Mai neplacut este ca iti uiti identitatea si te trezesti dupa doua zile ca nu stii cine esti, unde stai si ce cauti acolo. In plus, in unele cazuri se intampla ca ceva sa ramana schimbat pentru totdeauna la nivelul creierului.

4. Crack

Crack este o forma de cocaina, sub forma de cristale, care poate fi fumata. Efectul ei este mult mai puternic si mai rapid decat cel al cocainei, care este inhalata. Cauzeaza euforie, paranoia, insomnie, pofta mai mare de cocaina, incredere in sine, depresie. Cel mai cunoscut efect este senzatia periculoasa (pentru utlizator, deoarece nu se stie ce poate decide sa faca pentru a scapa de ea) de "insecte pe sub piele", cunoscuta ca sindromul Ekbom.

3. Metamfetamina

Numita si Meth sau Ice, intra in creier si declanseaza eliberarea treptata a dopaminei, serotoninei si a norepinefrinei. Da dependenta din cauza starilor de euforie si incantare si duce la actiuni repetitive, cum ar fi spalatul mainilor sau asamblarea si dezasamblarea unor obiecte. Tanjesti dupa droguri, esti depresiv, dormi excesiv, senzatie de foame.

2. Cocaina

Cocaina este un stupefiant cu efect stimulant puternic al sistemului nervos central. Ofera stari euforice si energie, suprimand apetitul. Efectul sau dureaza de la 20 de minute la cateva ore, in functie de canitate, puritate si mod de administrare. Primele semne sunt hiperactivitatea, nelinistea, tensiunea crescuta si euforia. Aceasta din urma este adesea urmata de stari depresive, disconfort si pofta de mai multa cocaina. Alte efecte sunt convulsii, paranoia, impotenta, care se accentueaza o data cu frecventa utilizarii.

1. Heroina

Tot opioid de natura, heroina este substanta care da cea mai periculoasa dependenta. Scopul ei initial era unul medical. Inlocuind endorfinele din corp, heroina da o stare generala de bine, iar euforia caracteristica a fost descrisa ca "orgasm la nivel intestinal". Cea mai comuna administare este cea intravenoasa. Starile de tanjit dupa heroina sunt chinuitoare pentru consumatori, iar venele capata leziuni periculoase.