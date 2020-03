Cele mai periculoase femei in functie de zodie! Sa nu le superi!

Daca vrei sa iti fie bine ar fi indicat sa nu le superi pe nativele acestor trei semne din horoscop: Fecioara, Scorpion si Pesti.

Cele mai periculoase femei in functie de zodie: Femeia Fecioara

Femeia nascuta in zodia Fecioarei este critica si pisaloaga. Gaseste mereu nod in papura, se enerveaza repede si nu se fereste sa spuna lucrurilor pe nume fara pic de diplomatie si tact. Fecioara face obsesii pentru tot felul de maruntisuri, e tipicara si pune mare pret pe ordine si disciplina.

Daca o calci pe nervi, pregateste-te de ce e mai rau.

Femeia Fecioara are momente cand este foarte rautacioasa si momente cand are o blandete iesita din comun.

Cele mai periculoase femei in functie de zodie: Femeia Scorpion

Scorpionul nu uita si nu iarta! Femeia din aceasta zodie cauta sa se razbune chiar si pentru cel mai marunt motiv. Pentru ea nu exista cuvantul compromis.

Femeia Scorpion e manipulatoare si de multe ori apeleaza la santaj pentru a obtine ce isi doreste. E pusa pe scandal si cel mai mult ii place sa isi umileasca interlocutorul. Vrea sa castige toate bataliile pe care le duce, isi doreste sa iasa invingatoare din toate discutiile pe care le poarta.

Scorpioanca are un orgoliu imens, este extremista si va face tot ce ii sta in putinta pentru a iesi in evidenta.

Cele mai periculoase femei in functie de zodie: Femeia Pesti

De femeia Pesti ar fi bine sa te feresti pentru ca e foarte periculoasa. Ei ii place sa se planga, sa faca pe naiva si pe victima, dar asta e doar o masca pe care o afiseaza. De fapt, e un om de gheata.

Cand se enerveaza, ataca violent si e neiertatoare. Ii place sa cicaleasca tot timpul, se simte bine cand izbucnesc conflicte si imediat se implica in certuri si scandaluri.

Face pe martira, dar are o structura de otel. Cand dai de o femeie nascuta in zodia Pestilor trebuie sa stii ca ai intalnit un adversar puternic si nu va fi deloc usor sa castigi in lupta cu ea, indiferent pe ce plan se desfasoara. E foarte desteapta, iar intuitia ii este mare aliat.