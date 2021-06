Nicole Scherzinger [Sursa foto: Instagram] 07:00, iun 29, 2021 Autor: Elena Popescu

Cele mai sexy imagini cu Nicole Scherzinger. Cântăreața are un corp de invidiat la 43 de ani pe care îi aniversează astăzi.

Cele mai sexy imagini cu Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger împlinește astăzi 43 de ani. Faimoasa cântăreață s-a născut la data de 29 iunie 1978 în Honolulu, Hawaii și are origini filipinezo-ruso-hawaiiene.

Întreg numele cântăreței este Nicole Prescovia Elikolani Valiente Scherzinger, dar mai este cunoscută și sub numele de „Nicole Kea”.

Nicole Scherzinger

Mama sa, Rosemary, este dansatoare profesionistă de hula. Aceasta a divorțat de tatăl lui Nicole și s-a recăsătorit cu un bărbat cu origini germano-americane, Gary Scherzinger.

Nicole Scherzinger a participat și a câștigat concursul din 1996 „Kentucky State Fair's Coca-Cola Talent Classic”. Vedeta a studiat la o școală de arte, iar mai apoi a jucat în piese de teatru. O perioadă de timp, Nicole a lucrat ca model și a apărut în diferite campanii locale.l

După ce a absolvit liceul, Nicole Scherzinger s-a înscris la facultate, dar a abandonat-o între timp pentru a cânta ca backing vocals într-o trupă de rock.

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger, solistă la Pussycat Dolls

În vara lui 2003, Nicole Scherzinger se alătură grupului Pussycat Dolls. Formația a cunoscut succesul internațional, fiind alcătuit din Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt și Carmit Bachar.

Cele șase tinere sexy au debutat cu piesa „Don't Cha”, care s-a clasat pe prima poziție în clasamentele din 15 țări, potrivit wikipedia.org.

Nicole Scherzinger a fost singura membră a formației, care a contribuit la compunerea câtorva piese de pe albumul PCD.

Înainte de începerea înregistrărilor pentru cel de-al doilea album de studio, Carmit Bachar a părăsit formația pentru a începe o carieră solo.

Primul cântec lansat de pe cel de-al doilea material discografic al grupului, Doll Domination, se numește „When I Grow Up”. Videoclipul piesei a fost nominalizat la 6 categorii în cadrul MTV Video Music Awards 2008 și a câștigat premiul pentru Cel mai bun dans într-un videoclip.

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger, cariera solo

Nicole Scherzinger a realizat mai multe duete alături de artiști precum Shaggy, Will Smith și Vittorio Grigolo. În 2006 a colaborat cu Avant la melodia „Lie About Us” și a compus și înregistrat împreună cu Sean John „Diddy” Combs piesa „Come to Me”.

În Noiembrie 2010, artista a lansat primul său single de pe albumul său de debut Killer Love, intitulat Poison,piesa compusă de celebrul RedOne, aceasta ajungând în top 5 în UK. În Martie 2011, al doilea său single, intitulat Don't Hold Your Breath, a luat cu asalt radiourile din Europa, ajungând pe primul loc în Marea Britanie.

Nicole Scherzinger a acceptat și rolul de jurat în cadrul show-ului american de talente, X Factor.

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger, iubiți

Nicole Scherzinger a avut o relație cu vocalistul trupei 311, Nick Hexum, de care s-a despărțit după trei ani. Talan Torriero a fost următorul ei partener, cei doi despărțindu-se deoarece artista voia să se concentreze mai mult pe cariera solo.

La premiile MTV Europe Music Awards din noiembrie 2006, cântăreața l-a cunoscut pe Lewis Hamilton, pilotul britanic de Formula 1 cu care a avut o relație de lungă durată.

În prezent, Nicole Scherzinger se află într-o relație cu Thom Evans, un fost jucător de rugby din Scoția.