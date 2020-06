In articol:

De când a devenit mamă, Simona Gherghe este extrem de activă pe paginile de socializare unde postează atât poze cu cei mici, dar și diverse povestiri din viața sa de mămică.

Recent, Simona Gherghe a mărturisit că băiețelul ei a împlinit deja 1 an și o lună. ”Vlad a facut, deja, un an si o luna! Creste repede, puiul meu... Tare dor o sa-mi fie de perioada asta de bebeluseala, de piciorusele lui moi si pufoase, numai bune de smotocit. Si cum deja e foarte energic (merge si chiar alearga), profit de momentele de dupa somn, ca sa ne jucam impreuna”, a scris Simona Gherghe în dreptul unei poze cu ea și băiețelul.

Cum Simona Gherghe l-a născut pe Vlad când avea 41 de ani, au fost persoane care s-au întrebat dacă vedeta a rămas însărcinată prin fertilizare in vitro. Ei bine, una dintre femeile care o urmăresc pe Simona Gherghe pe Instagram a avut curajul chiar și să o întrebe acest lucru, iar vedeta i-a răspuns sincer.

”Ați făcut fertilizare in vitro? Întreb pentru că am 38 de ani și îmi doresc și eu bebe și n-a venit până acum”, este întrebarea la care Simona Gherghe a răspuns: ”Nu, am avut un pic de noroc”, lămurind astfel misterul dacă a făcut sau nu fertilizare in vitro.

Simona Gherghe a devenit mamă pentru a doua oară la 41 de ani

Simona Gherghe s-a căsătorit în 2017 cu Răzvan Săndulescu, un consultat politic, cu care vedeta avea o relaţie de mai mulţi ani. Câteva luni mai târziu, Simona Gherghe aducea pe lume primul ei copil. La 39 de ani, vedeta devenea mama unei fetițe, Ana Georgia, pe care a născut-o prin operație de cezariană. Doi ani mai târziu, Simona Gherghe aducea pe lume și un băiețel, Vlad.

Cum a anunțat Simona Gherghe că nu se mai întoarce la Acces Direct

În vara anului trecut, Simona Gherghe a anunțat că nu se va mai întoarce la Acces Direct după ce i se va încheia concediul de creștere a copilului.

”De pe frontul de mămicie, aș vrea să vă scriu câteva rânduri. Am fost mereu sinceră și, când s-a întâmplat ceva important în viața mea, am preferat sa aflati de la mine, nu din “surse”. Iată-mă, așadar, în fata unui astfel de moment. Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a încheiat. Decizia îmi aparține în totalitate și vine după multe nopți de nesomn. Am intrat într-o altă etapă a vieții mele și simt nevoia unei schimbări. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, în care am învătat multe. Despre lume, despre viață, despre mine. Le mulțumesc colegilor care mi-au fost alături, în tot acest timp. Și le urez succes, în noul sezon, căci emisiunea merge mai departe. Cat despre mine, dupa aproape 9 ani de stiri și alți 9 de divertisment și news magazine, tot ce va pot spune e ca nu voi renunta la televiziune. Este profesia mea, pasiunea mea! După cum știti, acum sunt în concediu postnatal. De fapt, sunt a copiilor mei, pentru încă o perioadă :) Dar ne vom revedea în curând, la ANTENA 1!”, a scris Simona Gherghe, în vara lui 2019, pe contul ei de socializare.