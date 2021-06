Cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu la Gala Premiilor Gopo 2021  

Amalia Enache 11:34, iun 30, 2021 Autor: Loredana Dobre

Gala Premiilor Gopo a avut loc marți seara, 29 iunie, la Amfiteatrul Mihai Eminescu din București. Evenimentul a reunit personalităţi din lumea filmului precum actori și regizori, dar artiști și oameni de televiziune, care au făcut spectacol pe covorul roșu.

Ținute spectaculoase pe covorul roșu la Premiile Gopo 2021

Prezentatoarea de la Pro TV, Amalia Enache, a întâmpinat celebritățile pe covorul roșu la Gala Premiilor Gopo 2021 și a luat pulsul evenimentului. Îmbrăcată într-o rochie roșie superbă, aceasta a atras priviri admirative toată seara.

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun film de lungmetraj

Colectiv- producători: Alexander Nanau, Bianca Oana, Bernard Michaux, Hanka Kastelicova

Lungmetrajul a marcat mai multe premiere, iar una dintre cele mai importante este dubla nominalizare la Premiile Oscar 2021, la categoriile cel mai bun film internațional și cel mai bun documentar. Cea mai recentă performanță este câștigarea, pe 9 iunie, a LUX Audience Award, premiu desemnat de europarlamentari și de cetățenii europeni pentru cel mai bun film al continentului.

„Este, în special, un premiu pentru victime și pentru familiile lor, cărora la cinci ani de la tragedie justiția din România încă nu le-a făcut dreptate. Nu au primit despăgubiri și nimeni nu a fost condamnat definitiv. Este și un premiu pentru puterea și curajul cetățenilor care au spus adevărul și au schimbat societatea românească”, spunea Alexander Nanau, în discursul său din plenul Parlamentului European.

Premiile Gopo 2021. Cea mai bună regie

Alexander Nanau pentru filmul colectiv

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun actor în rol principal

Mihai Călin pentru rolul Nicu Holban din filmul 5 Minute

Premiile Gopo 2021. Cea mai buna actriţă în rol principal

Diana Cavallioti pentru rolul Liliana Calomfir din filmul 5 Minute

Diana Cavallioti

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun actor în rol secundar

Emanuel Pârvu pentru rolul Coman din filmul 5 Minute

Premiile Gopo 2021. Cea mai bună actriţă în rol secundar

Elvira Deatcu pentru rolul Maria Holban din filmul 5 Minute

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun scenariu

Dorian Boguţă şi Loredana Novak pentru filmul Urma

Premiile Gopo 2021. Cea mai bună imagine

Oleg Mutu pentru filmul Dragoste 2. America

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun montaj

Alexander Nanau, George Cragg şi Dana Bunescu pentru filmul colectiv

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun sunet

Tom Weber, Andreas Mühlschlegel şi Lukás Moudrý pentru filmul Acasă

Premiile Gopo 2021. Cea mai bună muzică originală

Marius Leftărache, Matei Stratan şi Cristina Chiosea pentru filmul Urma

Premiile Gopo 2021. Cele mai bune decoruri

Irina Moscu pentru filmul Tipografic Majuscul

Premiile Gopo 2021. Cele mai bune costume

Mălina Ionescu pentru filmul Urma

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură

Bianca Boeroiu şi Domnica Bodogan pentru filmul Tipografic Majuscul

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun film de debut

Acasă (r. Radu Ciorniciuc)

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun documentar

Acasă- r. Radu Ciorniciuc, producători: Monica Lăzurean-Gorgan, Ümit Uludağ, Hanka Kastelicova, Ari Matikainen| România (Manifest Film, Corso Film, Kinocompany, HBO Europe)

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune

În noapte- r. Ana Pasti, producători: Irena Isbăşescu, Adrian Sitaru| România (4Proof Film)

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun scurtmetraj de animaţie

Moartea şi cavalerul r. Radu Gaciu, producători: Tudor Giurgiu, Adriana Bumbeş| România (Hai-Hui Entertainment)

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun scurtmetraj documentar

Cerbul a trecut prin faţa mea r. Vlad Petri, producător: Vlad Petri |România (Activ Docs)

Premiile Gopo 2021. Tânără speranţă:

Alma Buhagiar pentru regia scurtmetrajului Împreună

Premiile Gopo 2021. Cel mai bun film european:

Sorry We Missed You/ În absenţa dvs. r. Ken Loach| Franţa (distribuitor: Independenţa Film)