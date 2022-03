In articol:

Chuck Norris a împlinit astăzi, pe 10 martie 2022, vârsta de 82 de ani, numărându-se printre cei mai cunoscuți actori de filme de acțiune. Pe lângă cariera sa cinematografică, Chuck Norris este cunoscut ca și expert în arte marțiale și posesor al centurii negre la karate.

Cele mai tari bancuri cu Chuck Norris. Actorul poate să trântească o uşă rotativă [Sursa foto: Captură YouTube]

Actorul a împlinit 82 de ani pe 10 martie 2022

Chiar și la această vârstă, Chuck Norris încă se numără printre cele mai cunoscute nume la nivel internațional.

Chuck Norris s-a născut în anul 1940 în Ryan, Oklahoma. El este un actor de filme de acțiune cu o mulțime de roluri consacrate la activ. După ce a servit în Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Chuck Norris a fondat propria şcoală numită „Chun Kuk Do.

Experiența sa militară și cea sportivă l-au ajutat pe Chuck Norris ulterior în cariera sa cinematografică. El a jucat în numeroase filme de acţiune, cel mai cunoscut rol al său fiind în serialul „Walker, poliţist texan”.

Carlos Ray „Chuck' Norris are o carieră impresionantă, dar și o viață de familie de invidiat. Actorul este căsătorit cu frumoasa Gena O’Kelley din 1998 și au împreună doi copii, iar actorul mai are alți doi din căsnicia cu Dianne Holechek.

Printre filmele în care a jucat actorul se numără „The Student Teachers” în 1973, „A Force of One” în 1979, „An Eye for an Eye” în 1981, „Hero and the Terror” în 1988, „Wind in the Wire” în 1993, „Martial Law” în 1998, „The President`s Man2 în 2000, 2The President`s Man: A Line in the Sand2 în 2002, „The Cutter” în 2005, iar cel mai recent film al său este „The Expendables 2″, apărut

în anul 2012.

Chiar dacă actorul nu a mai fost prezent pe marile ecrane din 2012, el își dedică timpul acțiunilor caritabile. În 1992, Chuck Norris a înființat fundația „Kickstart”, unul dintre scopurile acesteia fiind încurajarea practicării artelor marţiale în şcoli şi licee.

Cele mai tari bancuri cu Chuck Norris

De-a lungul timpului, renumele său de invincibil a adus cu sine multe glume. Iată cele mai tari bancuri cu Chuck Norris!

Dimineaţa, soarele îi bate în geam lui Chuck Norris ca să ceară voie să răsară.

Chuck Norris a lovit odată un cal în barbă. Descendenţii acelui cal se numesc acum giraffe.

Chuck Norris donează regulat sânge la Crucea Roşie, dar niciodată pe al lui.

Chuck Norris era pe moarte. Iar moartea i-a zis să se dea jos.

Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul.

Chuck Norris nu va face niciodată infarct. Inima nu e atât de tâmpită să-l atace.

Tu trăieşti pentru că Chuck Norris te-a lăsat în viaţă.

Chuck Norris strănută cu ochii deschişi.

Chuck Norris a înecat un peşte sub apă.

Chuck Norris este atât de rapid încât lumina nu îl poate găsi.

Chuck Norris îţi omoară prietenii imaginary.

Chuck Norris poate auzi limbajul mimico-gestual.

Atunci când Alexander Bell a inventat telefonul avea trei apeluri nepreluate de la Chuck Norris.

Chuck Norris a fost deja pe Marte. De aceea nu este nicio urmă de viaţă acolo.

Chuck Norris niciodată nu greşeşte numărul de telefonul. Tu răspunzi la telefonul greşit.

Chuck Norris şi Superman s-au luptat cândva. Iar cel care a pierdut a trebuit să poarte chiloţii deasupra pantalonilor.

Unii magicieni pot merge pe apă, Chuck Norris înoată pe pământ.

Chuck Norris a numărat până la infinit. De două ori!

Chuck Norris poate să trântească o uşă rotativă.

Chuck Norris a fost muşcat o dată de un şarpe cu clopoţei. După trei zile de durere şi agonie, şarpele a murit.