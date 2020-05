Selin Genç, frumoasa Gulten din “Ma numesc Zuleyha”

Selin Genç, frumoasa actrita, care a atras atentia publicului cu personajul Gülten, pe care il interpreteaza in serialul “Ma numesc Zuleyha”, difuzat de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, resimte din plin aceasta perioada dificila pentru intreaga omenire, declansata odata cu aparitia virusului COVID 19.

Frumoasa Selin, in varsta de 26 de ani, a facut declaratii inedite in presa din Turcia, despre modul in care isi petrece timpul, in aceasta perioada de pandemie.

“Actiunile noastre sunt acum limitate. Mi-am petrecut foarte mult timp cu , m-am redescoperit J. Am ascultat multa muzica, am citit carti, am urmarit emisiunile de la TV”, spune Selin.

Selin considera ca aceasta perioada a adus si lucruri bune si, indragostita pana peste cap de natura, tanara actrita abia asteapta ca lucrurile sa revina la normal.

“(…) Ma bucura faptul ca apele s-au mai curatat, poluarea s-a redus… Cand se va termina <nebunia> abia astept sa revad marea, muntele. Voi continua sa-mi urmez dragostea mea pentru natura, pentru ca sunt foarte atasata de ea, și sa ii ascult cuvantul. Imi este foarte dor de stat in natura, in aer liber; abia astept sa inot in apele curate… sper sa pot face aceste lucruri vara aceasta”, marturiseste actrita.