Mădălina Scutelnicu, avocata din Sibiu care a devenit cunoscută în mediul online după ce în urmă cu câțiva ani a povestit o întâmplare din sala de judecată. Povestea judecătoarei cu pantofi albaștri a emoționat pe toată lumea (Vezi AICI povestea)

În plus, avocata care este fostă jurnalistă, are acum și un blog pe care l-a intitulat ”pantofii albastri”.

Acum, avocata a povestit pe pagina sa de Facebook o întâmplare traumatizantă, încercând în același timp să-l găsească pe tânărul, devenit erou pentru ea, care a ajutat-o în urmă cu câteva zile, atunci când mașina i-a luat foc pe autostradă.

”Băiatule cu tricou alb, ce conduceai un TIR cu nr. de Arad marți, 04 august, în jurul orei 15, pe autostrada Deva-Sibiu.... care ai lăsat tot și ai venit în fugă spre mine, să mă ajuți, te rog din suflet, dă-mi un semn! În starea în care eram, nu am reușit să rețin numărul TIR-ului, dar nu ți-am uitat chipul. Da, sunt bine. Datorită ție. Mulțumesc din suflet!”, este primul mesaj postat de avocata Mădălina Scutelnicu.

Avocata din Sibiu, salvată de un șofer de TIR, și-a întâlnit salvatorul ”A alergat spre mine”

Câteva ore mai târziu, într-un alt mesaj, avocata spune că l-a găsit pe salvatorul ei și povestește și toată întâmplarea traumatizantă prin care a trecut.

”Am povestit cu Florin... Este impresionant că fiecăruia dintre noi i-au rămas în cap imagini cu oameni, nu cu fiare auto arzând. Deși, teoretic, acelea erau în centrul atenției noastre... El zice că nu poate uita fața mea, tremurând ca varga. Eu nu pot uita cum, imediat după ce a început să iasă fum de sub capotă, Omul acesta a oprit brusc, ditamai TIR-ul, la câțiva metri... a sărit, la propriu, de la volan și a alergat spre mine. A alergat spre mine, repet! Fără ca eu să-i fi făcut semn sau să apuc a-i cere ajutor. Când s-a convins, în câteva secunde, că sunt bine fizic, dar nu prea știu pe ce lume-s, din cauza șocului... a alergat din nou, de data asta în sens invers, spre TIR... de-acolo s-a întors, tot fugind, cu un stingător. Când a văzut că nu poate deschide capota, a fugit din nou și a revenit cu un levier cu care a ridicat-o, să poată decupla bornele și să folosească stingătorul, în plin centru al arderii. Iar toate astea se petreceau într-un fum de nedrescris. Ba, a avut grijă să-mi spună să mă duc mai încolo, la aer, că se ocupă el. Asta a făcut Florin, până să ajungă Pompierii. Au mai oprit mașini și Oameni, însă, din păcate, nu mai rețin chipurile lor. Dar le mulțumesc. Când a plecat... de la volanul TIR-ului, Florin s-a uitat către mine. Iar eu, precum fotbaliștii înainte de meci, mi-am dus mâna dreaptă în dreptul inimii, în semn de mulțumire. Am zis și cu vocea, cât am putut de tare, „Mulțumeeeesc!”, dar nu am avut siguranța că m-a auzit, de aceea am simțit că nu am liniște, dacă nu dau de el. De asta v-am rugat să mă ajutați să-l găsesc. Am vrut să-i mulțumesc așa cum se cuvine, arătând lumii că există Oameni. Cât despre Facebook.. e absolut uimitor cum, în 3 ore, s-a putut găsi cineva despre care nu dădusem niciun indiciu... nici măcar cu nr. TIR-ului nu o nimerisem, pentru că al lui era de Dâmbovița”, este mesajul postat de Mădălina Scutelnicu după întâlnirea cu Florin, tânărul șofer de TIR care a devenit eroul ei.