Felicia Filip, manager la Opera Comică pentru Copii, a intrat în conflict cu iubitorii de câini. Celebra soprană este acuzată pe site-urile iubitorilor de animale fără stăpân că o inițiativă de-a ei s-a soldat cu trimiterea a trei câini inofensivi la adăpostul de câini de la Mihăilești.

”Sa mai ai stima pt o astfel de artista? Acesti 3 caini blanzi si batrani au fost dusi de hingheri, la cererea marei soprane Felicia Filip, la adapostul Mihailesti. Pe ea o deranjau mult pt faptul ca stateau in fata teatrului. Nu doar ca nu le-a dat bogatasa dracului un colt de paine, nemiloasa era deranjata de "fatada" teatrului. Deh, tot e la moda sa duci in lagar cainii, a facut o si ea. Stii ceva, vedeto, te-ai balegat in faima ta! Asta ai facut!”, se arată într-un mesaj devenit viral pe internet încă de acum 2 ani. Interesant este faptul că una dintre persoanele care a dat share respectivului mesaj este Grațiela Giolu, fosta membră a trupei Amadeus și iubita afaceristului Sorin Ovidiu Vântu, la rândul ei mare apărătoare a drepturilor animalelor fără stăpân.