Celebra fetița-ventriloc Ana-Maria Mărgean se pregătește alături de AVA

Ana-Maria Mărgean a luat din nou cu asalt toată România, după ce a ajuns în finala America`s Got Talent: All-Stars, acolo unde a impresionat jurații și publicul.

Succes după succes și pentru AVA, care după colaborările cu cei mai mari artiști din România, lovește și în sfera pregătirii altor talente de neuitat, precum este Ana-Maria Mărgean.

Ana-Maria Mărgean este prima elevă a AVEI, iar încă de la început a existat o relație foarte specială între cele două.

Sunt cele mai bune prietene, iar Ana, oriunde s-ar afla pe Glob, nu poate renunța la orele de canto alături de AVA.

Aflată în America, la audițiile pentru celebrul concurs de talente- America`s Got Talent, Ana făcea orele de canto, online, cu profesoara sa, AVA.

Când s-au cunoscut prima dată, Ana avea doar 5 ani și câteva luni, iar AVA a descoperit imediat talentul excepțional al micuței, care mai târziu avea să devină cunoscută la nivel internațional.

„Ana este un copil foarte talentat si muncitor. Tot ceea ce traieste acum, este rezultatul muncii zilnice, perseverenta, ambitie si vointa. Este dovada vie a faptului ca atunci cand iti doresti cu adevarat si muncesti in acest sens, vei ajunge acolo unde iti doresti. In curand va implini 14 ani. Rezultatele ei sunt fabuloase: a castigat “Romanii au talent” si acum a a juns si pe scena “America’s Got Talent”. Sunt fericita ca am sansa sa lucrez cu un copil, atat de talentat si perseverent.

Tot timpul si-a dorit mai mult, daca ii dadeam sa invete o piesa pentru ora de canto, ea venea cu 2 piese pregatite si tot asa. Orele noastre de canto, la Music City sunt dinamice, unde descoperim tot timpul lucruri noi, legate de tehnica vocala, muzica, etc. Parintii Anei sunt niste oameni deosebiti, care au inteles despre ce este vorba in acest drum, unde se construieste caramida cu caramida, pentru minunata, Ana Maria Margean”, a mărturisit AVA.

Iar pentru a celebra și mai bine revederea dintre ele, AVA și Ana au imortalizat momentul cu două tik-tok-uri, care au fost postate ulterior pe contul AVEI- @avamusicoficial

De asemenea, Andreea Avarvari, devenită celebră sub numele de scenă AVA, este cunoscută pentru colaborările cu cei mai mari artiști din România, printre care Andra, Delia, Smiley sau Loredana. Artista are piese pe YouTube, care au strâns milioane de vizualizări, dar și propria școală de canto – Music City, acolo unde și micuța talentată, Ana-Maria Mărgean se pregătește temeinic.